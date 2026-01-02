Salario Mínimo 2026: así quedarían los aportes a seguridad social para trabajadores independientes

Luego que el presidente Gustavo Petro anunciara el aumento del salario mínimo del 23,7%, quedando así, casi en 2 millones de pesos, incluyendo el pago del auxilio de transporte, muchos servicios y otros pagos también han aumentado de precio.

Aquí en Caracol Radio, le contamos algunos de estos aumentos. Entre ellos para quienes son trabajadores sociales y pagan por medio de la planilla PILA sus servicios de salud, pensión y Aseguradora de Riesgos Laborales (ARL).

¿Qué es la planilla PILA?

La Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA) es el sistema obligatorio en Colombia para que empresas y trabajadores independientes liquiden y paguen de forma unificada los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral (Salud, Pensión, Riesgos Laborales) y a los parafiscales (SENA, ICBF, Cajas de Compensación), facilitando el cumplimiento de la normativa de seguridad social. Es una ventanilla virtual que permite calcular y pagar estos aportes a través de operadores autorizados, incluyendo aportes voluntarios y cesantías.

Se usa por medio de una plataforma digital donde se ingresa la información de los aportantes y sus novedades, esto lo deben hacer empleadores y trabajadores independientes.

¿Cómo se debe pagar la planilla PILA?

La normativa colombiana indica que la base de cotización de los trabajadores independientes se fije exclusivamente por el mínimo sin incluir el auxilio de transporte, es decir, que ahora se debería aportar sobre el siguiente sueldo: $1.746.882. Ningún trabajador puede aportar por debajo de este salario.

Aumento en los aportes en la planilla PILA:

Aporte a salud (12,5%)

En 2025 debía pagar $177.938

En 2026 deberá pagar $218.863

Aporte a pensión (16%)

En 2025 debía pagar $227.760

En 2026 deberá pagar $280.145

ARL - riesgos laborales (0,522%)

En 2025 debía pagar $7.431

En 2026 deberá pagar $9.140

Estos aumentos indican que, en total, incrementó el pago de la planilla en un $95.019. En 2025, el total a pagar en seguridad social era de $413.129, ahora, para el 2026, el total a pagar por seguridad social será de $508.148.

Cabe destacar que en los últimos años, los trabajadores independientes han tenido un aumento del 37% en el pago de los aportes a seguridad social, ya que en 2022 en $ 296.200, en 2023: $ 330.600 (+11,6%), en 2024: $ 370.500 (+12,1%) y en 2025: $ 405.800 (+9,5%).

También hay que recordar que el Ministerio de Trabajo introdujo una nueva modificación al esquema de cotización flexible, tal y como lo dispone el artículo 61 de la reforma laboral, esto mediante la circular 0093 de 2025 que establece los lineamientos para facilitar la formalización laboral en todo el país, que permitirá realizar cotizaciones por días o semanas.

Según la norma, se podrán efectuar aportes a pensión, riesgos laborales y a caja de compensación familiar por períodos inferiores a un mes, para aquellos trabajadores que devengan ingresos inferiores a un salario mínimo legal mensual vigente.

En materia de salud, este tipo de trabajadores pueden permanecer afiliados en el régimen subsidiado o como beneficiarios del régimen contributivo, especial o exceptuados.