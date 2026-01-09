Alerta en Risaralda por estafas en el pago del impuesto vehicular; advierten sobre páginas falsas

Pereira

La Gobernación de Risaralda lanzó una alerta a los contribuyentes tras identificar la circulación de plataformas fraudulentas que están suplantando sitios institucionales para la liquidación y el pago del impuesto vehicular, con el objetivo de estafar a los ciudadanos.

Las autoridades departamentales reiteraron que la única plataforma digital autorizada para realizar este trámite es la página web oficial www.risaralda.gov.co, allí se debe ingresar directamente al Portal Tributario del departamento. Cualquier otro enlace o página que ofrezca este servicio es considerado como sospechoso, por lo que se recomienda no utilizarlo.

La administración departamental hizo un llamado a no realizar búsquedas del trámite a través de buscadores, ya que algunos resultados pueden redirigir a enlaces no oficiales.

Lea también: Calendario escolar en Pereira, empieza el 13 de enero ¿cuándo llegan a las aulas los estudiantes?

De igual forma, advirtió que no se deben atender llamadas, mensajes de texto, correos electrónicos ni enlaces enviados por redes sociales que prometan facilidades o descuentos para el pago del impuesto, pues estos mecanismos estarían siendo utilizados para cometer estafas.

La directora de Fiscalización de Risaralda, Luz Andrea Henao Torres, confirmó que ya se han registrado casos de ciudadanos que fueron engañados y terminaron pagando en plataformas falsas, situación que fue puesta en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación para las investigaciones correspondientes.

“Conocimos este llamado que nos hace la comunidad porque no vio reflejado su pago en la plataforma de la Gobernación, pues ya recurrí a realizar la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, pero queremos que todas las personas no se dejen engañar, si les llega algún mensaje de texto, algún mensaje por el correo electrónico que vaya hacia este link, no, por favor nosotros no enviamos nada de esto.”

Desde la Gobernación también recordaron que quienes prefieran realizar el pago de manera presencial pueden hacerlo en el primer piso de la administración departamental, allí recibirán acompañamiento del personal autorizado, garantizando un proceso seguro y confiable.

Descuentos reales para este impuesto

Los propietarios de vehículos en Risaralda tendrán hasta el 28 de febrero de 2026 para acceder a descuentos en el pago del impuesto vehicular, de acuerdo con el calendario definido por la Gobernación del departamento.

Le puede interesar: Personería de Pereira emite alerta temprana por la suspensión en la atención a pacientes con cáncer

Quienes realicen el pago entre el 1° de enero y el 28 de febrero podrán obtener un 10 % de descuento por pronto pago, además de un 7 % adicional por buen comportamiento como contribuyentes, lo que representa un ahorro significativo frente al valor total del impuesto.

Una vez vencido este plazo, es decir, después del 28 de febrero y hasta el 17 de julio de 2026, el impuesto deberá cancelarse en su totalidad, sin descuentos ni cobro de intereses. Posteriormente, quienes no estén al día comenzarán a generar recargos adicionales.



