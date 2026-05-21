Capturan a dos hombres por extorsión en Pereira: uno de ellos habría amenazado a su propia madre

Pereira

El operativo fue adelantado por unidades del GAULA de la Policía Nacional en inmediaciones del Terminal de Transportes de Pereira, donde los presuntos responsables fueron sorprendidos cuando, al parecer, recibían dinero producto de las exigencias económicas.

Durante las investigaciones, las autoridades descubrieron un hecho que llamó especialmente la atención: uno de los capturados sería hijo de la víctima y habría participado directamente en las intimidaciones y presiones para obtener el dinero.

De acuerdo con la información recopilada por los investigadores, la mujer comenzó a recibir llamadas telefónicas y mensajes de WhatsApp desde el pasado 11 de mayo, en los que le exigían el pago de tres millones de pesos a cambio de no atentar contra la vida de sus familiares ni afectar sus bienes.

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“La amenazaba con afectar su integridad, además de dañar sus bienes inmuebles. La operación se realizó en el terminal, en la parte externa. Además de una denuncia, hemos venido investigando con el grupo especial del Gaula y del Bloque de Búsqueda”, afirmó el coronel Óscar Ochoa, comandante de la Policía Metropolitana de Pereira.

Tras la denuncia presentada por la víctima, el Gaula activó el proceso investigativo y diseñó un operativo controlado que permitió identificar y capturar a los presuntos implicados.

Las autoridades también confirmaron que uno de los detenidos registra antecedentes judiciales por delitos relacionados con porte ilegal de armas de fuego, hurto calificado y agravado, además de lesiones personales.

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Los capturados quedaron a disposición de las autoridades competentes mientras avanzan las audiencias judiciales y el proceso de judicialización por el delito de extorsión.