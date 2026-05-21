Retienen en Pereira a colombiano requerido en México por el delito de tráfico de cocaína

Se trata de Ricardo Antonio González Aguirre, oriundo de Pereira, investigado por su presunta participación en una red dedicada al tráfico internacional de estupefacientes hacia territorio mexicano.

Según las autoridades, el hombre era buscado por el delito contra la salud en la modalidad de introducción de clorhidrato de cocaína a México, dentro de una investigación relacionada con el envío de sustancias ilícitas ocultas en productos alimenticios.

Las indagaciones señalan que la estructura criminal utilizaba paquetes de café contaminados con cocaína como modalidad para intentar evadir los controles aeroportuarios y aduaneros.

De acuerdo con el proceso investigativo, González Aguirre estaría vinculado al intento de ingreso de 32 paquetes de café impregnados con clorhidrato de cocaína, detectados por las autoridades en el Aeropuerto Internacional de Ciudad de México en el año 2015.

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“Retuvimos a Ricardo Antonio González Aguirre, solicitado por las autoridades de México por notificación roja de Interpol. Esta persona está vinculada a un proceso de narcotráfico desde el 2015 y es solicitado por las autoridades extranjeras. Este hecho se suma a los 10 resultados que hemos tenido en 2025 y 2026 con circular roja en la ciudad”, informó el coronel Óscar Ochoa, comandante de la Policía Metropolitana de Pereira.

La retención fue realizada por la DIJIN y la OCN INTERPOL Colombia, mediante labores de verificación en campo y seguimiento investigativo desarrolladas en la capital risaraldense.

Las autoridades señalaron que este resultado hace parte de las acciones de cooperación internacional para combatir el narcotráfico y desarticular redes criminales dedicadas al tráfico transnacional de drogas.

El capturado quedó a disposición de las autoridades competentes mientras avanzan los procedimientos relacionados con el requerimiento judicial emitido por México.