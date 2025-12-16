Ojo a la estafa: Prosperidad Social advirtió sobre mensajes y llamadas que no debe contestar. Getty Images

Desde Prosperidad Social, la entidad del Gobierno encargada de administrar los subsidios, ayudas y programas sociales, lanzaron una preocupante advertencia de cara al último ciclo de pagos del año, en el que se encuentran algunos de ellos.

Este es el caso de programas como Renta Ciudadana, Devolución del IVA o Renta Joven, los cuales surgieron como una alternativa para que las familias y personas en situación de vulnerabilidad puedan acceder a recursos que les garanticen una subsistencia en condiciones de bienestar y dignidad.

Sin embargo, algunos delincuentes, según denunció el director del DPS, Mauricio Rodríguez Amaya, se están aprovechando de la expectación que generan los pagos de estos programas para quedarse con los datos personales de las personas y su dinero a través de engaños. Así las cosas, la entidad identificó 4 casos de estafas activas que compartimos a continuación.

¿Qué estafas se han identificado con programas del DPS?

Estos son las cuatro estrategias de estafa frente a las que el DPS recomienda prestar especial atención en diciembre de 2025:

Mensajes o llamadas con las que se ofrecen bonos o inscripciones a programas

Prometen ingresar a programas como Pilar Solidario, Renta Ciudadana, Devolución de IVA, Renta Joven o Familias en su Tierra y difunden información falsa de un supuesto “Bono Mujer” de $ 600.000. Piden dinero para supuestos subsidios. El DPS recomienda tener en cuenta que la entidad nunca pide dinero, ni datos personales.

Reuniones o capacitaciones que no organiza la entidad

Mensajes que dan la impresión de convocar a reuniones o cursos virtuales diciendo que son de Prosperidad Social. La entidad recomienda verificar que las invitaciones provengan de canales oficiales.

Supuestas contrataciones por correo electrónico

Se trata de mensajes que llegan con nombres reales de funcionarios; sin embargo, el DPS únicamente realiza contrataciones a través de la plataforma Secop II.

Falsa vinculación de la entidad o los programas con candidatos y fines políticos

Se difunde información falsa afirmando que los subsidios depende de candidatos o partidos políticos específicos. El DPS rarifica que no tiene vinculaciones políticas y está prohibido ofrecer subsidios a cambio de votos.

¿Qué hacer frente a estas estafas?

El departamento de Prosperidad Social anunció acciones legales para frenar estas estafas; sin embargo, se recomienda seguir las siguientes acciones de seguridad para evitar estafas:

No responda a correos o mensajes sospechosos.

No entregue su información personal a desconocidos.

Denuncie cualquier intento de engaño a soytransparente@prosperidadsocial.gov.co

Tenga en cuenta, de igual manera, que los únicos canales de comunicación autorizados son la página web de la entidad, la línea de WhatsApp: 3188067329. Además de los teléfonos 601 379 1088 en Bogotá y 01 8000 95 1100, gratis en el resto del país.

También puede comunicarse con mensajes de texto gratis al 85594 y por correo electrónico servicioalciudadano@prosperidadsocial.gov.co.