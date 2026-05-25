Incautan 140 kilos de marihuana que pertenecían a las FARC e iban a ser distribuidos en Pereira

El operativo desarrollado en vías de Pereira, permitió interceptar el automotor en el que la sustancia era movilizada en paquetes de gran tamaño, al parecer, listos para ser distribuidos y comercializados en diferentes municipios de la región.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, la droga provenía del municipio de Corinto en el departamento del Cauca y tendría relación con la estructura ‘Dagoberto Ramos’ de las disidencias de las FARC, además de posibles vínculos con el grupo delincuencial ‘Cordillera’, que opera en el Eje Cafetero.

Las autoridades señalaron que este caso evidencia una presunta articulación entre organizaciones ilegales de distintas regiones del país para el tráfico y distribución de estupefacientes.

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Durante el procedimiento fue capturada una persona que deberá responder ante la justicia por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

“Una operación del Bloque de Búsqueda, Inteligencia y Policía Judicial,logró interceptar un vehículo proveniente del departamento del Cauca hacia el eje cafetero. Logramos establecer que corresponde al contacto entre Cordillera y las disidencias del departamento del Cauca”, expresó el coronel Óscar Ochoa, comandante de la Policía Metropolitana de Pereira.

Según el reporte oficial, el cargamento tendría un valor cercano a los $500 millones en el mercado ilegal y estaría destinado principalmente al abastecimiento del área metropolitana de Pereira y municipios del Quindío.

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La Policía Nacional informó además que, con esta incautación, ya son cerca de una tonelada y media de drogas decomisadas durante el año 2026 en el área metropolitana de Pereira, afectando las finanzas y capacidades logísticas de organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico.

Las autoridades anunciaron que continuarán fortaleciendo las operaciones del Bloque de Búsqueda y las estrategias de inteligencia para identificar rutas utilizadas por estructuras delincuenciales y frenar el ingreso de estupefacientes al Eje Cafetero.