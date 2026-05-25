Refuerzan seguridad en los centros comerciales de Pereira luego de varios casos de hurto

Tras varios hechos de inseguridad registrados en los centros comerciales de Pereira, la Policía Metropolitana realizó una reunión extraordinaria con la Asociación de Centros Comerciales de Colombia, Acecolombia, para coordinar acciones inmediatas.

Del encuentro salió un convenio entre la Policía de Pereira y Acecolombia que busca brindar mayor seguridad a visitantes, empresarios y trabajadores.

“Hoy en este momento se están haciendo unas reingenierías sobre las cámaras de reconocimiento facial que van a ver en todos los centros comerciales de la ciudad”, expresó el comandante de la Policía Metropolitana de Pereira, Óscar Ochoa.

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Estas son algunas de las medidas acordadas:

Acceso inmediato de la Policía a las cámaras de video para una respuesta más rápida.

Capacitación al personal de seguridad de los centros comerciales.

Instalación de cámaras PTZ ubicadas en puntos estratégicos.

Implementación de tecnología de reconocimiento facial en todos los centros comerciales de la ciudad.

“Entonces van a invertir un dinero, Unicentro, Arboleda, para fomentar la tranquilidad en los centros comerciales y que todos estén alineados con la policía”, afirmó Ochoa.

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El convenio entre la Policía y Acecolombia llega a un momento clave, pues las autoridades también avanzan en la investigación del hurto a la joyería en el Centro Comercial Unicentro, informaron que ya identificaron huellas dactilares, los vehículos en los que huyeron los responsables y un rastro de más de 200 videos de cámaras de seguridad. Las grabaciones confirman que los presuntos implicados pasaron por el peaje de Cartago. La recompensa para quien entregue información que permita dar con el paradero de los delincuentes se incrementó a 50 millones de pesos.