“Llamadas fantasmas”: la nueva táctica de estafa que usan delincuentes para robar sus datos

Colombia

La Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia de Bogotá advirtió sobre una nueva modalidad delictiva conocida como “llamadas fantasmas”. Se trata de llamadas en las que nadie responde al otro lado de la línea, pero cuyo verdadero objetivo es confirmar si un número telefónico está activo.

Una vez los delincuentes comprueban que el número funciona, lo incluyen en sus bases de datos y comienzan a utilizarlo en distintas modalidades de fraude, suplantación o extorsión. En algunos casos, los estafadores se hacen pasar por empleados de bancos, empresas de telefonía o personas que entregan premios, con el fin de obtener información personal o financiera.

“Responder puede convertir su número en un blanco”

El secretario Distrital de Seguridad, César Restrepo, hizo un llamado a la ciudadanía para estar alerta frente a estas prácticas.

“Estar alerta y conocer cómo operan estos delincuentes nos permite entre todos cerrarle el paso a estos sujetos, quienes esperan pacientemente hasta encontrar una debilidad mediante la cual puedan vulnerar a los ciudadanos. Responder a una llamada fantasma puede convertir su número telefónico en un blanco para fraudes y otros delitos”, señaló Restrepo.

Según la entidad, este tipo de delitos hacen parte de las estrategias del cibercrimen que afectan directamente a los ciudadanos, por lo que se incluyen dentro del Plan Integral de Seguridad, Convivencia Ciudadana y Justicia (PISCCJ).

Recomendaciones para evitar caer en la estafa

La Secretaría Distrital de Seguridad entregó una serie de consejos para prevenir ser víctima de esta modalidad:

Si no espera una llamada, no conteste números desconocidos.

Evite responder con frases como “sí” o “de acuerdo” ante grabaciones o voces automatizadas.

Nunca entregue información personal o financiera por teléfono, incluso si quien llama dice representar una entidad oficial o bancaria.

Informe a familiares y personas mayores sobre esta modalidad y cómo actuar si reciben una llamada sospechosa.

Prevenir también debilita a los delincuentes

La entidad recordó que evitar responder este tipo de llamadas no solo protege a las personas de posibles pérdidas económicas y emocionales, sino que también limita la capacidad operativa y financiera de las estructuras criminales que operan en Bogotá.

“Cada ciudadano que evita caer en una estafa ayuda a cerrar el margen de acción de los delincuentes y les quita una fuente de financiación”, concluyó la Secretaría.