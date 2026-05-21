Más de seis mil cédulas siguen sin ser reclamadas en Risaralda a pocos días de las elecciones

Pereira

La Registraduría Nacional del Estado Civil informó que en Risaralda aún permanecen sin reclamar 6.286 cédulas de ciudadanía y 2.779 tarjetas de identidad en las diferentes sedes del departamento.

A pesar de que miles de ciudadanos realizaron el trámite aún no se han acercado a reclamarlos. La institución recordó también que la cédula de ciudadanía es el único documento válido para ejercer el derecho al voto en las elecciones presidenciales.

“Tenemos cerca de seis mil cédulas pendientes por reclamar, recordemos que es necesario para el día de elecciones tener su cédula de ciudadanía y para cualquier trámite que se requiera”, explicó William Malpica Hernández, delegado del Registrador Nacional en Risaralda.

De acuerdo con la entidad, las personas que tramitaron la cédula amarilla con hologramas cuentan con un plazo máximo de un año para reclamar. En el caso de la cédula digital en policarbonato, el plazo es hasta de dos años.

Las tarjetas de identidad podrán reclamarse hasta la fecha de vencimiento del documento.

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El llamado es que la ciudadanía verifique el estado de su documento y lo retire en la sede donde se adelantó el proceso.

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