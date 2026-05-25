MOE advierte riesgos electorales en Risaralda por presencia de grupos armados y bandas criminales

Pereira

A menos de una semana de las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo, la Misión de Observación Electoral alertó sobre posibles riesgos de injerencia de grupos armados y estructuras delincuenciales en varios municipios de Risaralda.

De acuerdo con la más reciente actualización del mapa de riesgos electorales, municipios como Pereira, Belén de Umbría, Mistrató y Pueblo Rico presentan alertas relacionadas con la posible presión que podrían ejercer organizaciones ilegales sobre votantes y liderazgos sociales.

La MOE manifestó especial preocupación por la incidencia que tendrían estructuras delincuenciales vinculadas al tráfico de estupefacientes en el área metropolitana de Pereira como Cordillera, además de la presencia de grupos armados ilegales como el Clan del Golfo y el ELN.

Pese a estas advertencias, las autoridades departamentales y la Fuerza Pública reiteraron que existen garantías de seguridad para el desarrollo de la jornada democrática.

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En respuesta a las alertas, se mantiene un importante despliegue militar en municipios del occidente risaraldense y zonas limítrofes con Chocó y Antioquia, donde recientemente fueron enviados más de 70 soldados para reforzar las operaciones de control territorial y acompañamiento al plan electoral. Israel Londoño, secretario de Gobierno de Risaralda.

“Este aumento del pie de fuerza nos permite fortalecer la seguridad del departamento, especialmente al occidente del territorio, así como garantizarlas condiciones necesarias para que los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto en las elecciones del 31 de mayo. El departamento actualmente está bien y no tienes novedades de orden público”, manifestó Londoño.

A esto se suma un refuerzo especial de seguridad en el área metropolitana de Pereira, donde las autoridades confirmaron el despliegue de cerca de 1.500 uniformados de la Policía Nacional que estarán distribuidos en Pereira, Dosquebradas y La Virginia antes, durante y después de la jornada electoral. El coronel Óscar Ochoa, comandante de la Policía Metropolitana de Pereira.

“Hemos visitado los lugares donde estarán los puestos de votación, estamos haciendo simulacros. Tendremos 1500 policías a disposición para las elecciones. A los ciudadanos les decimos que tengan toda la tranquilidad de que el ejercicio electoral se desarrollará sin ningún contratiempo” afirmó el oficial.

La organización también alertó sobre reportes de violencia y posibles riesgos contra líderes políticos, sociales y comunitarios en municipios como Pereira y Dosquebradas, situaciones que podrían afectar el ambiente electoral en la región.

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Las autoridades aseguraron que continuarán monitoreando cualquier situación que pueda alterar el orden público y reiteraron el llamado a la ciudadanía para participar de manera tranquila y denunciar cualquier irregularidad relacionada con el proceso electoral.