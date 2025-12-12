Alertan por estafa en Nequi: este botón podría hacer que le desocupen su cuenta en segundos

Las billeteras digitales se han convertido en una alternativa muy popular por la cual muchas personas buscan manejar su dinero sin necesidad de abrir una cuenta bancaria. Esto también abre la posibilidad de hacer diferentes transacciones de forma virtual como si se estuviera haciendo el proceso por medio de billetes reales o de una tarjeta.

Sin embargo, los clientes de esta clase de servicios tampoco se salvan de los delincuentes, pues estos buscan implementar diferentes modalidades de estafa con el objetivo de extraer información como datos personales o contraseñas para manejar las cuentas y sustraer la mayor cantidad posible de dinero.

Ante esta situación, las entidades financieras buscan alertar a sus clientes sobre las prácticas que llevan a cabo los ciberdelincuentes para evitar la pérdida de dinero, especialmente en una época del año como diciembre, donde se realiza una gran cantidad de transacciones por la época de Navidad. A esto se suma Nequi, quien dio a conocer un botón con el que pueden desocupar las cuentas.

¿Cómo funciona esta estafa?

Según dio a conocer la entidad, muchos usuarios han reportado una modalidad en la que los estafadores envían una solicitud de dinero que llega directamente a la aplicación para su respectiva aprobación, tal como sucede cuando se realiza una transferencia entre una cuenta y otra.

Una vez sucede esto, los delincuentes se comunican con su potencial víctima por medio de una llamada o un mensaje de WhatsApp y se hacen pasar como compradores, clientes o supuestos emisores de pago para indicarle que se hizo el envío de dinero por Nequi, por lo que debe presionar el botón “Aceptar” para completar la transacción.

No obstante, si la persona accede a presionar ese botón, lo que hace es autorizar la salida del dinero que tiene en su cuenta de Nequi para que llegue directamente a la del estafador, por lo que esta queda sin fondos en cuestión de segundos.

Este tipo de estafas ha afectado principalmente a adultos mayores y a comerciantes. Los primeros no tienen mucho conocimiento en el proceso de transferencias digitales. Mientras que los segundos dependen mucho de estos movimientos como parte de su actividad diaria, por lo que el afán los lleva a aceptar solicitudes que incluso son fraudulentas.

¿Qué dice Nequi al respecto?

Sobre este hecho, Nequi realizó unas recomendaciones puntuales para evitar que más clientes sigan siendo víctimas de los delincuentes. En primer lugar, es importante no aceptar cualquier tipo de transacción que sea de dudosa procedencia, ya que debe tener haber concertado previamente el envío de dinero.

Por otra parte, la entidad hizo énfasis en que las únicas transferencias válidas son aquellas que se realizan directamente desde la aplicación; por lo tanto, no aplican otras que se llevan a cabo desde servicios externos.

¿Cómo reportar una estafa en Nequi?

El proceso para reportar una estafa en Nequi es el siguiente: