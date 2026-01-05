Este monto tendrá que pagar de impuesto vehicular para el 2026: Presentó cambios frente al 2025
Conozca el aumento de las tarifas para este año, y además, cuanto tendría que pagar según el vehículo que usted tenga
El impuesto vehicular es una tarifa que deben pagar todos los propietarios de un automotor en Colombia por el simple hecho de tenerlo registrado a su nombre en la entidad correspondiente de cada departamento. Y este pago, debe ser realizado sin importar el tipo de vehículo, ya sea una motocicleta, un carro, un automóvil de servicio público, entre otros.
Sin embargo, al inicio de cada año es revelada la cantidad de dinero que tendrán que pagar los dueños de cada vehículo, la cual, suele ser ajustada con base en la meta de inflación del Banco de la República. A pesar de esto, y a diferencia de otras obligaciones que se adquieren al comprar un vehículo, el pago de dicho impuesto es mayor o menor dependiendo el valor del automotor, es decir, entre más costoso, mayor el impuesto que se debe pagar.
Es importante resaltar, que el pago de esta tarifa es de gran importancia, pues el no hacerlo, puede conllevar diferentes consecuencias como multas y sanciones, retenciones del vehículo o hasta problemas legales que impidan la normal circulación del vehículos por las calles del país.
Estructura del impuesto vehicular en Colombia
El monto a pagar por concepto de impuesto vehicular, tiene una estructura diferente al de otros impuestos, pues para vehículos particulares, se toma como referencia los siguientes porcentajes:
- 1,5%: Para vehículos de hasta $57.349.000
- 2,5%: Para vehículos con valores entre $57.349.000 y $129.032.000.
- 3,5%: Para vehículos que cuesten más de $129.032.000.
Por otro lado, para las motocicletas que tengan un cilindraje mayor a 125 CC, se realiza un cobro del 1,5%, y para vehículos para transporte de carga y pasajeros, es del 0.5%.
Cambios entre 2025 y 2026
La diferencia de los cobros entre 2025 y 2026 no se encuentran establecidos en los porcentajes, sino que radican en el valor comercial de los vehículos. Es decir, una persona que tuviera un automotor avaluado en $57 millones de pesos, en 2025 tendría que pagar sobre el 2.5% del valor, mientras que en 2026, tendría que pagar el 1.5%.
Es importante resaltar que estos valores pueden tener algunas diferencias según la normativa del departamento, por lo que podría encontrarse contra algunos porcentajes mayores o menores a la hora de realizar el pago de su impuesto vehicular.
Pago impuesto vehicular 2026
A continuación encuentre los valores que podrían pagar algunos vehículos en Colombia respecto al impuesto vehicular teniendo como base su valor en el mercado.
- Kia Picanto 2022 avaluado en $38 millones - Paga $570.000 COP
- Toyota Corolla 2021 avaluado en $85 millones - Paga $2′125.000 COP
- BMW serie 3 avaluado en $180 millones - Paga $6′300.000 COP
Impuesto vehicular para Motocicletas 2026
- Honda CB125 avaluada en $7 millones - Paga $105.000 COP
- Kawasaki Ninja 400 avaluada en $30 millones - Paga $450.000 COP
Impuesto vehículos públicos 2026
- Taxi sedán avaluado en $50 millones - Paga $250.000 COP
- Bus de servicio público de $120 millones - Paga $600.000 COP
- Camión mediano avaluado en $200 millones - Paga $1′000.000 COP
