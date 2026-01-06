Actualidad

Este es el correo que no debe abrir para evitar una estafa: podrían vaciarle sus cuentas bancarias

Esta estafa simula el acceso a Google Cloud para pedir credenciales que son capturadas por los delincuentes. Conozca cómo funciona.

Estafa por correo puede desocuparle sus cuentas bancarias Foto: Getty Images

Estafa por correo puede desocuparle sus cuentas bancarias Foto: Getty Images

Johan Castro

En los últimos años, las estafas digitales han crecido en Colombia debido a la facilidad de tienen muchas personas al manejar su dinero desde una cuenta bancaria o una billetera virtual. Esto también les permite hacer diferentes pagos electrónicos por medio de las opciones que tienen disponibles muchas entidades.

Según cifras de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijin) de la Policía Nacional, se presentaron más de 13.000 incidentes cibernéticos durante el 2025 a nivel nacional. Asimismo, existen diferentes modalidades con las que los delincuentes buscan extraer información personal o incluso el dinero que manejan los usuarios en sus cuentas. Estos son:

  • Suplantación de entidades
  • Robo de cuentas y suplantación de personas
  • Tiendas virtuales falsas
  • Phishing
  • Smishing
  • Fraude laboral y de inversiones

Por otra parte, los ciberdelincuentes se valen de diferentes medios para llevar a cabo su cometido. Entre ellos, se encuentran los correos electrónicos y los mensajes de texto, donde se suelen compartir enlaces fraudulentos para que las potenciales víctimas caigan y entreguen sus datos o su dinero.

Al respecto, la empresa Check Point Research lanzó una alerta por una estafa realizada a través de la modalidad de phishing en la que se emiten una serie de correos electrónicos maliciosos que suplantan a Google Cloud y que no solamente afecta a personas, sino también a empresas.

¿En qué consiste esta estafa?

La compañía llevó a cabo una investigación en la que se reveló el envío de 9.394 mensajes fraudulentos dirigidos a cerca de 3.200 organizaciones. Cada uno de ellos, fue emitido desde una dirección legítima de Google (noreply-application-integration@google.com), lo que representaba una aparente credibilidad hacia los remitentes.

Esta clase de correos lograba llegar sin obstáculos a las bandejas de entrada al aprovecharse de la infraestructura tecnológica de Google, por lo que lograba evitar los sistemas de detección. Asimismo, estos imitaban a la perfección el diseño, el tono y la redacción que manejan los mensajes originales de Google. Esto también les daba un aparente toque de legitimidad.

En cuanto a la estafa, el usuario recibe un correo que contiene un enlace para acceder a una dirección genuina de Google Cloud. Esta maneja un dominio googleusercontent.com, con una verificación Captcha falsa. Una vez la víctima supera esta aparente validación de seguridad, llega a una página que simula un inicio de sesión de Microsoft, pero corresponde a un dominio externo de la empresa.

En ella, le van a solicitar a la víctima su nombre de usuario y su contraseña de Microsoft para iniciar sesión. Estas son capturadas directamente por los ciberdelincuentes para obtener su información personal y acceder incluso a cuentas bancarias.

¿Qué tan extensa es esta modalidad de robo?

Esta modalidad de robo se ha extendido a diferentes partes del mundo. De hecho, la mayor parte de los informes de estafa se registran en Estados Unidos, con una cifra del 48,6%. Las siguientes regiones son Asia y Europa. Mientras que en América Latina se han reportado el 3% de los casos.

Para evitar cualquier tipo de acción por parte de los ciberdelincuentes, las autoridades brindan las siguientes recomendaciones:

  • Verificar la urgencia de las notificaciones antes de dar clic a cualquier enlace.
  • Desconfiar de cualquier mensaje en el que soliciten credenciales de acceso.
  • Implementar soluciones de seguridad avanzadas.

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad