Avistan en el norte del Tolima a un venado rojo andino, una especie en alto riesgo de extinción

Tolima

Una grata sorpresa se llevó una familia a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar, en el norte del Tolima. Mientras viajaban en su vehículo por la vía que conduce de Murillo hacia Manizales, en la zona de influencia del Parque Nacional Natural Los Nevados, avistaron un individuo de la especie venado rojo andino.

Desde su vehículo, el concejal de Ibagué, Giovanny Martínez, fue quien se percató de la presencia del venado a un costado de la vía. Junto a su familia decidió grabar el momento, que califican como sorpresivo y afortunado.

“Muy felices, porque veníamos pasando por el Parque Los Nevados junto a mi esposa, cuando un pequeño trancón nos hizo parquear a un lado y, a la derecha, para fortuna y sorpresa de nosotros, encontramos un venado andino, que ya está en vía de extinción”, contó el concejal Martínez a Caracol Radio.

En diálogo con lugareños de la zona, el concejal se enteró de que el individuo avistado corresponde a una hembra, lo que generó aún más entusiasmo entre las comunidades con las que alcanzó a tener contacto en medio de su viaje.

“Los lugareños nos dijeron que nadie lo había visto, que era algo fenomenal. Hasta alguien me dijo: ‘tienen buena vibra, porque esos animales hoy no se ven en el Parque Los Nevados; y nosotros lo encontramos, lo grabamos y lo subimos a las redes. Eso nos hace muy felices de tener la fortuna de encontrarlo’”, expresó Martínez.

La importancia del avistamiento

De acuerdo con Diego Páramo, biólogo de la Corporación Autónoma Regional del Tolima (Cortolima), el avistamiento resulta muy peculiar por tratarse de un mamífero de gran tamaño que se oculta permanentemente de los humanos.

“Avistar esta especie y evidenciar que se encuentra en nuestro departamento es un hallazgo importante para nosotros. Los venados son muy apetecidos por su carne; actualmente esas prácticas se han ido reduciendo, pero la especie presenta muchas amenazas por la caza y la destrucción del medioambiente”, explicó Páramo.

El biólogo, a su vez, señaló que el venado rojo andino se encuentra en alto riesgo de extinción. “Es muy difícil encontrarlos precisamente por eso; estos animales se han ido dando cuenta de que encontrarse con los humanos no es una grata sorpresa para ellos. Es muy raro verlo como en el avistamiento que acabamos de conocer”, acotó.

Por último, el profesional de Cortolima invitó a los lugareños y viajeros a proteger esta especie por lo que representa en la cadena alimenticia de los bosques andinos y por su rol en la dispersión de semillas.