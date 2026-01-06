Acodrés Tolima alerta posibles recortes de personal en restaurantes por alza del salario mínimo

Tolima

La Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica (Acodrés) emitió un comunicado a la opinión pública en el que advirtió sobre las graves consecuencias que podría traer para este sector de la economía el aumento del salario mínimo del 23 %, decretado por el Gobierno del presidente Gustavo Petro.

En ese sentido, el director del capítulo Tolima de Acodrés, Edidson Puentes, aseguró que se trata de una decisión de alto impacto para Colombia. Señaló que, sin duda, busca proteger el ingreso de millones de trabajadores y sus familias, pero que representa un desafío considerable para los empresarios que sostienen el empleo formal en el país.

“En esta ocasión nos vemos afectados muchos empresarios porque no se están viendo reflejadas las ventas para soportar estas alzas, y tampoco estamos viendo un control sobre la ilegalidad que afecta directamente al comerciante legal. Estamos viendo con preocupación que, lamentablemente, aunque sea la última medida, toque empezar a prescindir de personal o recortar horas laborales”, manifestó Puentes.

El director de Acodrés Tolima hizo un llamado a las autoridades locales y territoriales para que respalden de manera decidida al comercio formal, generando alivios, incentivos y controles efectivos contra la informalidad.

“Necesitamos que haya políticas claras y transparentes, ya que lamentablemente se nos vienen estos aumentos y la reforma laboral. Hay muchas cosas que ajustar. Proteger al empresario que cumple la ley es también proteger el empleo, la economía local y el desarrollo de nuestras ciudades”, manifestó.

Por último, el director de Acodrés advirtió sobre los impactos que podría generar el alza del salario mínimo en el repunte que ha reportado Ibagué en la generación de nuevos empleos, especialmente en el sector de los restaurantes.