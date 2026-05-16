Se va a designar un grupo élite: gobernadora del Tolima sobre lucha contra el sicariato

Tolima

La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, reveló las conclusiones de un consejo de seguridad regional que lideró el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, en la ciudad de Neiva, en el que se analizó el fenómeno del sicariato, la extorsión, la extracción ilegal de oro y la primera vuelta presidencial.

“En primer lugar, el tema del homicidio y del sicariato que está sucediendo en nuestra región, para lo cual se va a designar un grupo élite y a través de este grupo élite vamos a trabajar de la mano del ministro y de la mano de nuestra Fuerza Pública para poder combatir este flagelo; fortaleciendo también mucho el tema de la inteligencia que necesitamos y requerimos para poder capturar a estos sicarios que están cometiendo los homicidios”, aseguró al gobernadora del Tolima, Adriana Matiz.

Por otra parte, en lo referente a la minería ilegal, aseguró que se articularán acciones de la mano de la Fuerza Pública y la institucionalidad para poder combatir este problema que hoy está siendo manejado por grupos de disidencias de las FARC en el sur del departamento.

“Por cada una de las máquinas amarillas que ingresan al territorio cobran entre $5 y $8 millones y un 15% por la extracción ilegal de oro en el municipio de Ataco; siendo tan apetecido ese mineral en Ataco debido a la alta pureza que tiene ese metal precioso, que es del 99%”, resaltó Matiz.

¿Qué medidas de seguridad se adoptaron para las elecciones del 31 de mayo?

La gobernadora del Tolima destacó que serán 3.600 mesas que se distribuirán en 524 puestos de votación. “Lo más importante de este Consejo de Seguridad es que quedó, absolutamente, claro que, con 1.450 hombres, entre la Policía y el Ejército Nacional, vamos a cubrir cada uno de esos puestos de votación con el fin de garantizar el ejercicio libre y democrático del voto de todos los ciudadanos de nuestro territorio”.

Finalmente, dijo que ni el Huila, ni el Tolima son departamentos para la extorsión, ni son tampoco refugio para los delincuentes; “Aquí lo único que debe florecer en el Tolima y en el Huila es el café, es la música y el folclor. Y por eso en este Consejo de Seguridad, hablo específicamente del departamento del Tolima, tocamos tres importantes para nuestra región”.