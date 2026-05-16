Problemas de seguridad por minería ilegal llevó a que se suspendieran las fiestas en Ataco, Tolima

Tolima

A través de un comunicado a la opinión pública la Alcaldía de Ataco, Tolima, anunció la suspensión del Festival del Folclore 2026 programado para el mes de junio, la decisión se adoptó luego de una evaluación técnica en materia de seguridad que arrojó como recomendación de postergar este evento tradicional.

“La seguridad y la vida y la integridad de nuestros habitantes son la prioridad de esta administración y bajo esta premisa, consideramos que es el momento de demostrar la resiliencia que caracteriza al pueblo atacuno y a mantener la cohesión social”, argumentó la Alcaldía en el comunicado.

Finalmente, explicó la administración municipal que se viene adelantando esfuerzos desde la institucionalidad para atender la situación que aqueja a este municipio con la firme convicción que se seguirá construyendo un mejor futuro.

Por su parte, el personero de Ataco, Kristian Cumbe, aseguró que comparte la decisión que tomó el alcalde, Héctor Fabio Muñoz, luego de realizar el análisis en materia de seguridad para mantener el orden público y la convivencia ciudadana.

“Llegaron a esta determinación y por eso celebramos esa decisión, creemos que es apropiada, seguimos en el ejercicio de la Feria Regional del Café. Nosotros habíamos solicitado a la Alcaldía restringir toda actividad que genere aglomeración”, destacó Kristian Cumbe.

Finalmente, Alexander Castro, secretario de Cultura y Turismo del Tolima, manifestó que respeta a la autonomía de los alcaldes que definen que sucede en su territorio. Además, sostuvo que la minería ilegal y la presencia de las disidencias llevaron a que se tomara este determinación.

“Lo que sí se ratifica es la Feria Regional de Café que le dará una apuesta distinta a esta población en materia de cafés especiales. Desde la Gobernación se sigue pidiendo apoyo del Gobierno Nacional para enfrentar el fenómeno de la minería ilegal que afecta a varios departamentos”, puntualizó Alexander Castro.