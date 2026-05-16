Cierran fronteras a hinchas de Atlético Nacional para el partido en Ibagué con el Deportes Tolima

Ibagué

En diálogo con Caracol Radio el mayor, Ricardo Andrés Moreno Vargas, comandante del Distrito Uno de Policía Metropolitana de Ibagué, reveló detalles de la logística de seguridad que se tendrá para el partido válido por la semifinal del fútbol colombiano entre el Deportes Tolima y el Atlético Nacional.

A través de un amplio despliegue institucional y controles permanentes en vías, accesos y alrededores del estadio, Ibagué se prepara para vivir una semifinal en un ambiente seguro y en paz.

“La Policía Nacional en Ibagué, en articulación con las autoridades locales y el equipo logístico del Club Deportes Tolima, desplegará un amplio dispositivo de seguridad con ocasión del encuentro futbolístico correspondiente a la semifinal del fútbol profesional colombiano”, dijo el mayor, Ricardo Andrés Moreno.

Según el oficial, para este encuentro deportivo se contará con un componente operacional conformado por más de 1.000 uniformados de las diferentes especialidades y modalidades del servicio de Policía, quienes estarán desplegados estratégicamente en el área metropolitana de Ibagué.

“Se ubicarán especialmente en los accesos al escenario deportivo, tribunas, anillos de seguridad, zonas de concentración de aficionados, corredores viales y grupos de reacción, con el propósito de preservar el orden público y garantizar la tranquilidad de los asistentes antes, durante y después del evento”, dijo la Policía.

De igual forma la Comisión Local para la Seguridad y Convivencia en el Fútbol de Ibagué, determinó restringir el ingreso a la ciudad de excursiones, barras organizadas, filiales, caravanas y aficionados provenientes de otras ciudades pertenecientes al club Atlético Nacional.

Lo que sí se autorizó es la tribuna visitante únicamente para hinchas del equipo antioqueño residentes en Ibagué y municipios aledaños, con un aforo aproximado de 2 mil personas.

“La medida que busca prevenir posibles alteraciones a la seguridad y convivencia ciudadana, protegiendo la integridad de la hinchada tolimense y contribuyendo al desarrollo pacífico de esta fiesta deportiva”, dijo el mayor Moreno.

Las autoridades informaron además que, para el ingreso a la tribuna visitante, únicamente estará permitido portar la camiseta alusiva al equipo Atlético Nacional. No se permitirá el ingreso de elementos como trapos, banderas, tifos, bufandas, instrumentos musicales, pólvora ni otros objetos que puedan afectar la seguridad dentro del escenario deportivo.

Dato: Se implementará ley seca en los alrededores del estadio Manuel Murillo Toro, con el fin de evitar alteraciones al orden público y garantizar un ambiente seguro para todas las familias y aficionados que asistirán al encuentro deportivo.