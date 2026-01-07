Capturan en Ibagué a un hombre que tenía condena de 17 años por homicidio

Ibagué

Caracol Radio conoció que la Policía Metropolitana de Ibagué logró la captura mediante orden judicial de Jairo Hernández de 41 años, conocido con el alias de “El Flaco”, quien era requerido por las autoridades judiciales por el delito de homicidio.

La captura se materializó en el barrio El Bosque, parte alta, sector La Pileta, en un puesto de control que habían instalado las autoridades, en el procedimiento se evidenció que esta persona presentaba un requerimiento judicial vigente.

Hernández fue capturado y trasladado a las instalaciones de la Policía donde unidades de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) confirmaron que era requerido por el Juzgado Sexto Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Ibagué.

Según las investigaciones preliminares, el hoy capturado estaría implicado en hechos ocurridos el 6 de agosto de 2023 en el municipio de Rovira, Tolima, donde, al parecer, en medio de una riña, habría lesionado con arma cortopunzante a un hombre de 27 años, quien posteriormente falleció a causa de la gravedad de las heridas.

El capturado fue puesto a disposición de la autoridad competente y posteriormente fue cobijado con medida de aseguramiento en centro carcelario, donde deberá cumplir una condena de 210 meses de prisión.

“Reafirmamos nuestro compromiso inquebrantable con la seguridad y la convivencia ciudadana, y continuaremos desarrollando acciones contundentes contra los delitos que afectan la vida y la tranquilidad de la comunidad”, manifestó el Coronel Edgar Fernando López González, Comandante de la Policía Metropolitana de Ibagué.