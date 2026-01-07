¿Implementarán las zonas azules en Ibagué en el año 2026?

Ibagué

La Alcaldía de Ibagué anunció en su más reciente consejo de gobierno que entre los proyectos a priorizar en el 2026 durante el tercer año de administración de la alcaldesa, Johana Aranda, está la implementación de dos planes piloto sobre la carrera Quinta y la zona céntrica de las zonas azules o de parqueo controlado, proyecto que pese a tener una reglamentación establecida por el Concejo, no se puso en marcha por varios alcaldes.

En diálogo con Caracol Radio, el concejal de la Alianza Verde, William Rosas, aseguró que este proyecto es una necesidad sentida para la capital del Tolima, “Existe un acuerdo municipal desde el año 2017 que permite la regulación del parqueo y permite una explotación económica si así adelanta la administración”.

Según Rosas, en este caso se utilizaría el espacio público para el estacionamiento vehicular, “Será de manera transitoria, ordenada, por corto tiempo y más alto el costo si es en vía pública, pero lo que está claro es que este es un asunto de movilidad que podría darle un mejor aspecto a Ibagué”.

¿En qué ciudades existen el modelo de zonas azules?

Para William Rosas existen los estudios que certifican que en la capital del Tolima se requiere la implementación de este proyecto a través de un plan piloto que determinará más detalles de este sistema como ha pasado en ciudades como Pereira, Manizales entre otras.

“Busca incentivar que la gente no abandone los vehículos por largos espacios de tiempo porque el costo será superior al de los parqueaderos que se encuentran establecidos en las zonas”, dijo Rosas.

A la vez con este proyecto se buscará llevar a otro nivel el denominado bulevar de la carrera Quinta y busca también generar cultura frente al mal parqueo en las vías de la ciudad.

Finalmente, el cabildante de la Alianza Verde resaltó que la ciudad ha cambiado frente a los estudios que se realizaron hace unos años, pero que lo más importante es que se pueda dar una organización frente al mal parqueo en las calles.