Sube a $300 millones recompensa por Chapolo, cabecilla de las disidencias de Mordisco en el Tolima

Tolima

En medio de un consejo de seguridad regional liderado por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, al que asistieron los gobernadores del Tolima, Adriana Magali Matiz y del Huila, Rodrigo Villalba; al igual que la cúpula de la Fuerza Pública y organismos de seguridad de los dos departamentos, se anunció el aumento a $300 millones de recompensa por la información que permita la captura o neutralización de alias ´Chapolo´ cabecilla del Frente Ismael Ruiz de las disidencias de alias ´Iván Mordisco´ que delinque en el Tolima.

“El que sigue es alias ´Chapolo´, criminal, objetivo de alto valor, por quien ofrecemos una recompensa de $300 millones”, aseguró el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, al término de un Consejo de Seguridad que tuvo como sede la ciudad de Neiva.

Por otra parte, el ministro de Defensa entregó detalles de las operaciones que realizó la fuerza pública en la última semana en los departamentos del Tolima y el Huila en los que fueron neutralizados 11 criminales al servicios de las estructuras de alias ´Iván Mordisco´ y alias ´Calarcá´ entre los que se destacan cabecillas alias ´Fernando Gómez´, neutralizado en límites entre Huila y Cauca; y alias ´Esteban´, capturado en el municipio de Rovira, en el Tolima.

En medio de los anuncios el ministro, Pedro Sánchez, reiteró que alias ´Chapolo´ delincuente que opera en el Tolima es un objetivo de alto valor y agregó que las operaciones militares han logrado neutralizar a 145 integrantes del círculo cercano a alias ´Iván Mordisco´ en el país.

“Han caído sus principales alfiles terroristas; el mensaje es claro: no hay lugar donde se puedan esconder de la Fuerza Pública, hasta allá iremos”, advirtió el funcionario del Gobierno Nacional.

La recompensa por Jhan Carlos Rodríguez Másmela, alias ´Chapolo´; era de $200 millones, ahora por instrucción del Ministerio de Defensa se incrementa a $300 millones.

Alias Chapolo es el cabecilla del Frente Ismael Ruiz de las disidencias de alias ´Iván Mordisco´, este sujeto es el encargado de extorsionar a campesinos y comerciantes en los municipios de Chaparral, Rioblanco y en Ataco, en esta última población es quien estaría detrás del manejo de las zonas en las que opera la minería ilegal por lo que cobra hasta el 15% del oro extraído.

Según la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, estos delincuentes y su accionar han afectado gravemente la tranquilidad de varias poblaciones del sur del departamento y han alterado el orden público en sectores rurales. Por ello, las autoridades han reiterado que cualquier información útil será tratada con absoluta reserva para proteger a quienes colaboren con las investigaciones.