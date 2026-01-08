Se enredó la construcción del Centro PotencIA en El Espinal, un proyecto prometido por MinTIC

Tolima

Desde el año 2024, cuando el ministro de las TIC era Mauricio Lizcano, el Gobierno nacional se comprometió a construir un Centro PotencIA en el municipio de El Espinal, Tolima. Sin embargo, el proyecto permanece estancado, pese a que el contrato de obra ya fue adjudicado por cerca de $3.600 millones.

El director de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) del Tolima, Carlos Alberto Sánchez, reveló que el convenio “tripartito” firmado entre Findeter, la Gobernación y la Alcaldía de El Espinal permanece suspendido.

“El Centro PotencIA se ha retrasado. Es un convenio tripartito; este proyecto lo ejecuta directamente Findeter, no lo ejecuta ni el departamento ni el municipio. En estos momentos se encuentra suspendido. Sé que están haciendo los trámites de permisos y licencias de construcción y estamos entablando solicitudes para que nos den información sobre cómo está este proyecto”, explicó Sánchez.

Según el director, para este 2026 se tenía prevista la entrega del proyecto, pero ni siquiera ha iniciado la ejecución de las obras del contrato. “Vamos a hacer desde el Gobierno departamental un seguimiento muy riguroso. Ojalá podamos tener esta obra entregada en 2026”, señaló el director.

Se trata de un espacio donde se esperaba capacitar gratuitamente a los ciudadanos en inteligencia artificial, programación, desarrollo de software, entre otras habilidades tecnológicas.

“El proyecto tenía varias fases. El municipio debía aportar el terreno donde construirlo. Se haría una adecuación y el inicio de la obra del Centro PotencIA, que tiene varias áreas: una de inteligencia artificial, una de desarrollo de software y zonas comunes. Es una infraestructura completa que no se ha visto en el Tolima, un espacio disruptivo en materia tecnológica”, concluyó el funcionario.