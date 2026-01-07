Ministerio de Transporte investiga accidente que dejó 2 muertos y 15 heridos en el norte del Tolima

Ibagué

El Ministerio del Transporte investigará las causas del accidente de tránsito de un bus de la empresa Rapido Tolima y un tractocamión que dejó en las últimas horas 2 personas muertas y 15 heridas en el norte del Tolima.

Según Miguel Bermúdez, director operativo de la secretaria de Tránsito y Transporte del Tolima, se acordó con el director de la territorial del Ministerio de Transporte, Mario Casas, iniciar el proceso de investigación.

“Buscamos establecer cuáles fueron causas y las acciones pertinentes a futuro que debemos adoptar para evitar la recurrencia de este tipo de accidentes”, resaltó Bermúdez.

Por otra parte, también anunció que “las causas directas e indirectas de este accidente lamentable son materia de investigación, debemos entender que al presentarse personas fallecidas es la Fiscalía General de la Nación la encargada de adelantar este proceso de investigación por lo tanto nos abstenemos a dar algún tipo de hipótesis sobre el accidente”.

Caracol Radio conoció que algunos de los heridos de este siniestro vial se encuentran recluidos en hospitales del norte del Tolima luego de ser valorados, otros fueron dados de alta.

Así fue el accidente del bus de la empresa Rapido Tolima

El siniestro ocurrido en la tarde del martes 6 de enero se registró a tres kilómetros del ingreso a Armero Guayabal, en el sector conocido como Potosí, dejó un saldo parcial de dos personas fallecidas y 15 más heridas, quienes fueron trasladadas a centros médicos de Ibagué, Líbano y Mariquita, en el departamento del Tolima.

De acuerdo con el informe preliminar de la Defensa Civil del Tolima, el accidente involucró a un bus de la empresa Rápido Tolima y una tractomula de placas TRJ-447, de cabina color azul. La colisión frontal destruyó casi por completo las cabinas de ambos vehículos.

Al interior del bus viajaban 45 pasajeros, de los cuales 15 resultaron lesionados. Las dos víctimas mortales son mujeres, aún pendientes por identificar, quienes perdieron la vida en el lugar de los hechos debido a la gravedad de las heridas.