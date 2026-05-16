El llamado a la calma de las autoridades del Tolima a conductores que viajarán por el departamento

Tolima

En diálogo con Caracol Radio, Mario Alberto Tovar, secretario de Tránsito y Transporte del Tolima, se refirió al plan de acompañamiento y control que se tendrá en los principales ejes viales del departamento durante el segundo puente festivo del mes de mayo.

Las autoridades departamentales, en articulación con la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, agentes de tránsito y las concesionarias viales, activaron operativos permanentes que cubrirán los 16 cuadrantes viales del territorio tolimense.

El secretario destacó que el equipo de seguridad vial se desplazará de manera estratégica por diversos municipios para supervisar el flujo de vehículos, en puntos como Ortega, Guamo, Murillo entre otros puntos de la geografía del departamento para acompañar a los viajeros.

Un llamado a la responsabilidad ciudadana

Más allá de la vigilancia física, Mario Alberto Tovar enfatizó que la prevención es la herramienta más efectiva para evitar siniestros en las vías. Por lo que el funcionario hizo un llamado preventivo a todos los conductores para que respeten las normas de tránsito, cumplan con los límites de velocidad permitidos, porten los documentos en regla y verifiquen del estado mecánico de los vehículos antes de iniciar cualquier trayecto.

“Estamos con seguridad vial en el territorio. Nuestra presencia es constante para asegurar que los tolimenses y visitantes lleguen seguros a sus destinos, pero necesitamos el compromiso de cada ciudadano en las carreteras”, puntualizó Tovar.

La Secretaría de Tránsito y Transporte mantendrá canales de comunicación abiertos para informar sobre el estado de las vías y cualquier novedad que se presente durante el plan retorno del próximo lunes.