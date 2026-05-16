Emergencia en el sector de Morrochusco en Ibagué: ruptura de tubo del IBAL dañó varias viviendas

Ibagué

Caracol Radio conoció que un daño en la línea de aducción entre la Bocatoma Cocora y la Planta de tratamiento de Boquerón ocasionó daños en varias viviendas ubicadas en un mismo predio en el sector de Morrochusco en la zona rural de Ibagué.

“El IBAL cuenta con las respectivas pólizas de responsabilidad extracontractual para atender los daños causados”, expresó la empresa de Acueducto y Alcantarillado IBAL tras conocer la emergencia.

Para poder atender este daño, el IBAL tuvo que suspender el suministro de agua a los acueductos comunitarios de los barrios del sur, quienes deberán atender a la comunidad de acuerdo con su capacidad.

Según el gerente del IBAL, Roberto Santofimio, el grupo técnico y operativo de la empresa avanzan con las tareas de reparación de la red de aducción entre la Bocatoma Cocora y la Planta de Tratamiento de Agua Potable de Boquerón, con el fin de garantizar su operación en el menor tiempo posible.

“Asimismo, el grupo de responsabilidad social continúa brindando acompañamiento a la comunidad de la vereda Morrochusco donde ocurrió este incidente, el IBAL está cerca de a gente y la atención del daño”, aseguró Santofimio.