Preocupación en el Tolima: fallecieron seis personas ahogadas en ríos en menos de un mes

Tolima

El director de la Defensa Civil en el Tolima, mayor Luis Fernando Vélez, se mostró preocupado por el elevado número de muertes por inmersión o ahogamiento en los afluentes del departamento, especialmente en el río Magdalena.

Según el mayor Vélez, en lo corrido de la temporada de vacaciones, es decir, desde comienzos de diciembre de 2025 hasta los primeros días de 2026, se han registrado seis fallecimientos por inmersión en afluentes del departamento. La mayoría de los casos se registran en el norte del Tolima.

“Más que todo pasan por inexperiencia. Es diferente saber nadar en una piscina que saber analizar las condiciones de los ríos de nuestro departamento, especialmente el Magdalena, que es un río peligroso, que no ofrece ninguna condición de seguridad y, sobre todo, las personas no miden el riesgo ni toman medidas de seguridad”, explicó el mayor.

En ese sentido, el director de la Defensa Civil señaló que el “exceso de confianza es el mayor enemigo”, lo cual se combina en algunas ocasiones con el consumo de bebidas embriagantes o estupefacientes.

“Las situaciones en los ríos son muy cambiantes: hay sedimentos, la banca que se va por diferentes situaciones, hay remolinos, el agua a veces es más pesada y densa, con muchos palos, basura y rocas. Son situaciones que deben llamar a la conciencia de las personas”, remarcó el mayor.

Entre los casos, se destaca el de Michael Eduardo Moreno Mora, de 21 años, y Carlos Edward Roa Gaitán, de 22, dos jóvenes que se ahogaron el pasado 22 de diciembre en el río Magdalena, a la altura de Cambaó, punto de intersección entre los departamentos del Tolima y Cundinamarca.

El mayor señaló que, de los seis ahogados, aún resta por rescatar el cuerpo de Carlos Edward Roa. Los demás ya fueron recuperados en puntos como Ambalema, Honda y Coello, entre otras zonas del Tolima.