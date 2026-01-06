Subió el precio de la libra de carne de cerdo y res en las plazas de mercado de Ibagué

Ibagué

Comenzó a sentirse el aumento del precio de la carne en las plazas de mercado de Ibagué, así lo confirmó Albeiro Mora, líder de los centros de acopio de la capital del Tolima.

“Diciembre fue muy activo en materia comercial, ahora en enero comenzamos a experimentar el incremento por ejemplo el precio de la libra de carne de cerdo y res por el aumento del costo de la guía, el transporte y otro ítems, el precio de la libra subió en mil pesos”, dijo Albeiro Mora.

Según Mora, en el caso de la res la pierna que estaba a $15.000 la libra ahora se consigue a $16.000, lo mismo sucedió con el cerdo, es el caso de la costilla, la pulpa y otras partes.

“La mayoría de los cerdos vienen del Valle del Cauca, ósea que el precio está aumentando por el transporte, es uno de los impactos que se están sintiendo en los centro de acopio”, resaltó.

Caracol Radio conoció que, por ahora, el precio de la libra de pollo se mantiene estable a $4.200, pero muy probablemente se verá también impactado el próximo puente festivo.

“Los productos importados como la manzana y las uvas están también subiendo, mientras que en los productos agrícolas se mantienen estables y su precio se impactan más por la cosecha”, destacó Mora.

Finalmente, Albeiro Mora, resaltó que en el último año la Alcaldía de Ibagué ha invertido en el mejoramiento de la infraestructura, pero hizo un llamado para que se trabaje en materia de seguridad y en el desorden a los alrededores de las plazas de mercado.