Rama judicial exige medidas urgentes por salud mental tras muerte de juez en Cúcuta

Cúcuta.

Dos días después del fallecimiento de la juez Vivian Polanía Franco en la ciudad de Cúcuta, desde la rama judicial se encendieron alertas por el estado de la salud mental y las condiciones laborales de jueces y funcionarios en Norte de Santander, una de las regiones con mayor presión sobre el sistema judicial del país.

Así lo manifestó Daniel Rincón, vicepresidente de Asonal Judicial, capítulo Norte de Santander, y representante nacional de quejas y reclamos, quien aseguró que, más allá del caso puntual, este hecho obliga a revisar de fondo la realidad que enfrentan diariamente los servidores judiciales.

“Sabemos de todas las situaciones que acaecen en el diario vivir de los trabajadores del sector justicia: la sobrecarga laboral, los conflictos propios del ejercicio y las afectaciones psicológicas que esto genera”, afirmó Rincón en entrevista con Caracol Radio.

El dirigente sindical fue enfático en señalar que, aunque existen avances por parte de la Dirección de Administración Judicial, estos no logran compensar el nivel de exigencia al que están sometidos jueces y empleados.

“Se ha hecho un esfuerzo grande, tanto a nivel seccional como nacional, pero el problema de fondo sigue siendo la falta de cargos permanentes que permitan reducir la carga excesiva de trabajo”, explicó.

Rincón advirtió que esta situación tiene un impacto directo en la salud mental de los funcionarios. “La sobrecarga empieza a afectar la vida, la salud, la dignidad y deteriora cada día la calidad de vida del servidor judicial”, sostuvo.

El vicepresidente de Asonal Judicial recordó que Norte de Santander y Arauca concentran dinámicas complejas por su condición de región fronteriza, lo que incrementa de manera significativa el volumen y la complejidad de los procesos.

“Es una zona donde confluyen conflictos armados y un alto número de acciones constitucionales que impactan directamente al poder judicial”, indicó.

En ese sentido, hizo un llamado directo al Consejo Superior de la Judicatura para que, con el aumento presupuestal aprobado en la Ley 2430 de 2024, se priorice a estas seccionales.

“Ese esfuerzo debe traducirse en la creación de cargos de carácter permanente que permitan sopesar la carga judicial que existe en la región”, afirmó.

Sobre el fallecimiento de la juez Vivian Polanía, Rincón reiteró que Asonal Judicial mantiene una posición de prudencia mientras avanzan las investigaciones.

“No nos apresuramos a rendir declaraciones frente a las causas, porque el caso está bajo análisis de las autoridades competentes”, señaló.

Finalmente, indicó que desde la rama judicial se evalúan acciones de acompañamiento a la familia y un posible homenaje póstumo.

“Estamos evaluando qué acciones vamos a seguir para realizar un acto póstumo ante la lamentable pérdida de nuestra compañera”, concluyó.