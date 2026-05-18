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18 may 2026 Actualizado 15:26

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Cúcuta

Tras 25 días de incertidumbre, fue liberado hombre secuestrado en el Catatumbo

Alexander Laguado fue entregado en zona rural del área metropolitana de Cúcuta.

Alexander Laguado regresó con su familia. / Foto: Autorizada por los familiares.

Alexander Laguado regresó con su familia. / Foto: Autorizada por los familiares.

Alexander Laguado regresó con su familia. / Foto: Autorizada por los familiares.

Ana María Rueda.

Cúcuta
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Norte de Santander.

Alexander Laguado fue liberado en las últimas horas luego de permanecer 25 días secuestrado tras un hecho ocurrido en el Catatumbo.

De acuerdo con la información oficial, la liberación se produjo en un sector rural del área metropolitana de Cúcuta, donde fue entregado y posteriormente trasladado hasta su lugar de residencia, donde se reencontró con sus familiares.

El caso se registró el pasado 22 de abril, cuando el hombre se movilizaba por la vía que comunica a Cúcuta con Tibú y Ocaña, a la altura del sector de Pedregales, donde fue interceptado por hombres armados. Horas después, su vehículo fue hallado abandonado en una vía terciaria.

Hasta el momento se desconoce el grupo armado que lo tenía en su poder.

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