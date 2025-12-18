Medicina Legal determinará causas del deceso de juez Vivian Polanía

Cúcuta

El cuerpo de la juez Vivian Polanía no registra signos de violencia es la primera conclusión de los investigadores que a través de la Brigada Interinstitucional estuvieron atendiendo el caso.

La jurista fue hallada en su habitación semidesnuda con su hijo vivo al lado con un estado de deshidratación alto, hecho que motivó el traslado de inmediato a una clínica privada de la ciudad de Cúcuta.

El comandante de la policía metropolitana coronel Fabio Ojeda dijo a Caracol Radio que “tan pronoto se conoció el caso, se adelantaron los actos urgentes y se activó la investigación a través de la Brigada Interinstitucional de homicidios Brihno”.

La juez en la actualidad se desempeñaba como juez ambulante de control de garantías para la región del Catatumbo en Norte de Santander. También estuvo al frente de las investigaciones por bandas criminales y asumió inicialmente la investigación por el sonado caso del homicidio en Cúcuta del veedor Jaime Vásquez.

La juez generó polémicas en redes sociales, luego de la publicación de un show erótico en el Palacio de Justicia, posteriormente en una audiencia tomando y fumando y también por una discusión en vivo y en directo en una audiencia con un fiscal.

El Presidente del Colegio de Abogados Penalistas en Colombia Francisco Bernate demando la colaboración de las autoridades judiciales para esclarecer la muerte de la juez. Así mismo destacó la entereza, el cumplimiento de su deber, la defensa de la justicia y del papel del juez y como pese al riesgo en su labor, fue una gran funcionaria de la rama judicial.

En medio de la tristeza y el dolor por este hecho que enluta a la justicia en Cúcuta, son varios los interrogantes que se han planteado con relación al futuro de su bebé, pro por ahora se desconoce quien asumirá la custodia del pequeño.

En medio del luto que envuelve hoy a los trabajadores de la rama judicial, ellos han sugerido que el cuerpo de la juez sea trasladado al Palacio de Justicia para su velación.

Por ahora se desconoce si la familia respalde esta petición respetuosa que han hecho los representantes del gremio.