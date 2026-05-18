Capturan en Norte de Santander a presunto narco ligado al CJNG solicitado por EE.UU.

Capturan en Norte de Santander a una de las cinco personas solicitadas con fines de extradición. / Foto: Policía.

Norte de Santander.

En el departamento de Norte de Santander fue capturada una de las cinco personas requeridas por autoridades de Estados Unidos con fines de extradición, en una operación articulada entre la Policía Nacional, la DEA y la Fiscalía General de la Nación.

De acuerdo con la información oficial, los capturados estarían señalados por los delitos de narcotráfico, concierto para delinquir y lavado de activos, y harían parte de estructuras criminales con presuntos vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación de México, además de redes que operaban en la ciudad de Chicago, en Estados Unidos.

La operación se adelantó de manera simultánea en La Guajira, Valle del Cauca y Norte de Santander, donde se logró la ubicación y captura de los cinco requeridos por las autoridades internacionales.

Durante el proceso investigativo también fueron incautados 16 kilogramos de fentanilo y cerca de 200 mil dólares en efectivo, elementos que, según las autoridades, harían parte de las rentas ilícitas de estas redes dedicadas al tráfico de estupefacientes.

En el caso de Norte de Santander, la captura se suma a los recientes operativos contra estructuras dedicadas al narcotráfico en la región de frontera, una zona estratégica para el envío de droga hacia Centroamérica y Norteamérica.

Las autoridades confirmaron que los detenidos quedaron a disposición de las entidades competentes mientras avanzan los trámites judiciales correspondientes al proceso de extradición hacia Estados Unidos.