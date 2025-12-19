Nuevos protocolos de investigación por muerte de juez Vivian Polanía

Cúcuta

Para hacer más rigurosa y avanzar en las investigaciones que permitan el esclarecimiento de la muerte de la juez Vivian Polanía las autoridades aplicaran el Protocolo de Minesota.

El liderazgo de esta investigación recae sobre Medicina Legal, la Fiscalía General de la Nación y un equipo judicial que acompañará el análisis de fondo para determinar con celeridad, de manera independiente, y seria la muerte que compromete a la funcionaria judicial.

Esta figura desarrolla una revisión cuando se producen indicios de sobrecarga laboral o fallas que comprometen al Estado por presunta omisión en su deber de proteger a la juez.

En ese orden de ideas, las autoridades revisar antecedentes sobre la salud mental de la funcionaria que fue asistida en el hospital Rudesindo Soto de Cúcuta como también su historia de salud ocupacional teniendo en cuenta los diagnósticos que generaron una alerta en ese momento, depresión, ansiedad laboral y estrés.

Por ahora no se ha determinado cuanto tiempo tardará la aplicación de este protocolo, habrá que esperar las respuestas de las entidades que se sumaron a la investigación.

La Brigada Interinstitucional de Homicidios que asumió la investigación ha dejado claro que la juez no registraba señales de violencia al momento de su hallazgo al interior del apartamento 202, en su habitación donde fue encontrada semidesnuda.

Otro de los hechos que ha causado preocupación tiene que ver con la suerte de su pequeño hijo, un bebé de tan solo un mes y medio de nacido que se encuentra siendo atendido en la Unidad de Cuidados Intensivos de una clínica privada dadas las condiciones de salud en las que fue hallado, al lado de su madre.

El bebé tan solo tiene certificado de nacido vivo, por esta condición sin haber sido registrado por sus padres, su custodia pasará por ahora al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF.