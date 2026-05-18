Enfrentamiento en Villa del Rosario deja dos soldados heridos

Dos soldados heridos en la trocha Los Mangos, Villa del Rosario. / Foto: Cortesía.

Norte de Santander.

Dos soldados resultaron heridos en medio de un combate de encuentro registrado en el sector de La Parada, en el municipio de Villa del Rosario, Norte de Santander.

De acuerdo con información oficial, tropas del Grupo de Caballería Maza adelantaban operaciones de registro y control en la trocha conocida como Los Mangos cuando habrían sido interceptadas por hombres armados, al parecer, integrantes del ELN.

En ese momento se habría presentado un intercambio de disparos, en el que los uniformados reaccionaron al ataque, generándose el enfrentamiento.

Como resultado de la acción, dos militares resultaron heridos y fueron trasladados de manera inmediata a un centro asistencial en la ciudad de Cúcuta, donde reciben atención médica. Hasta el momento, no se ha informado oficialmente sobre su estado de salud.

Las autoridades mantienen las operaciones en la zona con el fin de establecer lo ocurrido e identificar a los responsables del hecho.