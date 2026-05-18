Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

18 may 2026 Actualizado 17:17

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Cúcuta

Enfrentamiento en Villa del Rosario deja dos soldados heridos

Los militares fueron trasladados a un centro asistencial en Cúcuta.

Dos soldados heridos en la trocha Los Mangos, Villa del Rosario. / Foto: Cortesía.

Dos soldados heridos en la trocha Los Mangos, Villa del Rosario. / Foto: Cortesía.

Dos soldados heridos en la trocha Los Mangos, Villa del Rosario. / Foto: Cortesía.

Ana María Rueda.

Cúcuta
Añadir Caracol Radio en Google

Norte de Santander.

Dos soldados resultaron heridos en medio de un combate de encuentro registrado en el sector de La Parada, en el municipio de Villa del Rosario, Norte de Santander.

De acuerdo con información oficial, tropas del Grupo de Caballería Maza adelantaban operaciones de registro y control en la trocha conocida como Los Mangos cuando habrían sido interceptadas por hombres armados, al parecer, integrantes del ELN.

En ese momento se habría presentado un intercambio de disparos, en el que los uniformados reaccionaron al ataque, generándose el enfrentamiento.

Como resultado de la acción, dos militares resultaron heridos y fueron trasladados de manera inmediata a un centro asistencial en la ciudad de Cúcuta, donde reciben atención médica. Hasta el momento, no se ha informado oficialmente sobre su estado de salud.

Las autoridades mantienen las operaciones en la zona con el fin de establecer lo ocurrido e identificar a los responsables del hecho.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir