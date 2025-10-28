Fueron absueltos los magistrados acusados de omisión en caso de la juez Vivian Polanía de Cúcuta

Cúcuta

La Comisión Nacional de Disciplina Judicial dio por terminada la investigación a los magistrados del Tribunal Superior de Cúcuta, quienes fueron señalados de presuntos actos de negligencia al no adoptar medidas frente a eventuales omisiones de la Juez Primera Municipal de Garantías de esa ciudad, Vivian Polanía, las cuales estarían afectando gravemente la administración de justicia.

Todo comenzó con una compulsa de copias del Juez Segundo Municipal de Garantías de la capital nortesantandereana, al advertir que la aparente ausencia injustificada de su colega durante cuatro días al despacho, había pasado inadvertida para el Tribunal, sin que se adoptaran las disposiciones pertinentes para resolver las consecuencias que ello tenía en el servicio a los usuarios.

No obstante, del expediente se desprende que para las fechas de la citada contingencia la juez Polanía tenía autorización de trabajo en casa, por lo que el Tribunal Superior pidió activar con urgencia la ruta de ARL a fin de establecer el estado de salud de la funcionaria y disponer el cierre de despachos y la reprogramación de turnos de disponibilidad por afectación de las audiencias asignadas.

Una vez se tuvo conocimiento de que Vivian Polanía se encontraba hospitalizada, los magistrados solicitaron adelantar los trámites administrativos para determinar si la servidora judicial contaba con las facultades necesarias para continuar con el ejercicio del cargo o, por el contrario, considerar la posibilidad de aplicar medidas transitorias de reparto de procesos.

Además de las actuaciones ya mencionadas, la Jurisdicción Disciplinaria constató que los magistrados del Tribunal emitieron comunicaciones a la Fiscalía y al Consejo Seccional de la Judicatura y tomaron decisiones en Sala Plena con el fin de excluir temporalmente al despacho de Polanía Franco del reparto, activar la vigilancia administrativa y evitar la parálisis del servicio.

Por tanto, en fallo con ponencia del magistrado Alfonso Cajiao, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial archivó el proceso y concluyó que el Tribunal Superior de Cúcuta desplegó todas las acciones necesarias para atender una situación excepcional que escapaba a su ámbito de control directo, cumplió con el deber de preservar la continuidad en la administración de justicia y, al mismo tiempo, garantizó los derechos fundamentales de la juez.