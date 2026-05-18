Hostigan estación de Policía en El Carmen, Norte de Santander

Norte de Santander.

La estación de Policía del municipio de El Carmen, Norte de Santander, habría sido objeto de un hostigamiento armado, según información conocida por las autoridades.

De acuerdo con las primeras versiones, el ataque se habría registrado en la mañana del lunes 18 de mayo contra la sede policial, presuntamente con armas de largo alcance.

Ocho días antes, en el municipio se habían conocido imágenes de presuntos integrantes de un grupo armado ilegal patrullando la zona, situación que ya había generado alerta entre las autoridades locales.

En el área también se mantiene la restricción nocturna de movilidad, mediante un toque de queda establecido a través del Decreto 048 de 2026, el cual rige entre las 6:00 de la tarde y las 6:00 de la mañana como medida preventiva.

Dicha disposición fue adoptada tras recientes hechos violentos en la región, entre ellos un ataque contra una unidad militar mediante el uso de drones en la zona rural de Guamalito, que dejó un soldado herido, y otro hecho en la vía hacia Ocaña, donde un vehículo de la Policía resultó afectado.

Las autoridades adelantan las verificaciones correspondientes para establecer lo ocurrido y determinar posibles responsables del hostigamiento.