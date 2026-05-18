Autoridades investigan operativo que dejó herido a un menor en Cúcuta

Cúcuta.

Un adolescente de 17 años resultó herido por un impacto de arma de fuego en medio de un procedimiento policial registrado en la noche del día anterior en el barrio Tasajero de Cúcuta.

De acuerdo con el reporte entregado por la Policía Metropolitana de Cúcuta, hacia las 10:45 de la noche una patrulla interceptó a varios ciudadanos que, al parecer, estarían involucrados en la comisión de un hurto en la zona.

En medio de las circunstancias del procedimiento, que aún son materia de investigación, uno de los uniformados accionó su arma de dotación, situación que dejó herido al menor de edad.

De forma inmediata, los policías que participaron en el operativo prestaron los primeros auxilios al adolescente y lo trasladaron a un centro asistencial de la ciudad, donde permanece bajo atención médica.

Frente a lo ocurrido, el comando de la institución informó que se ordenó el inicio de una investigación preliminar para esclarecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se desarrollaron los hechos.

La Policía Nacional reiteró su compromiso con la legalidad, la transparencia institucional y el respeto por los derechos humanos.