Último trino de la juez Vivian Polanía abordó la salud mental

Cúcuta.

La más reciente actividad pública de la juez Vivian Polanía Franco en la red social X se registró en la mañana del 16 de diciembre de 2025, a las 6:22 a. m., pocas horas antes de que fuera encontrada sin vida en su vivienda en Cúcuta.

En esa publicación, la funcionaria judicial compartió únicamente un enlace oficial de la Corte Constitucional correspondiente a la Sentencia T-115 de 2025, sin agregar opiniones, comentarios personales ni mensajes adicionales.

El contenido del documento aborda la protección de los derechos a la salud mental y al trabajo en condiciones dignas, con énfasis en la obligación de los empleadores de realizar ajustes razonables en la carga laboral, conforme a recomendaciones médicas, cuando se trata de personas que cuentan con especial protección constitucional.

La sentencia también desarrolla la responsabilidad de identificar, prevenir y atender los riesgos psicosociales en los espacios de trabajo, así como la procedencia de la acción de tutela cuando no existen otros mecanismos judiciales eficaces para garantizar de manera inmediata el derecho a la salud mental.

Además, profundiza en el alcance del trabajo digno y justo, sustentado en estándares constitucionales y en instrumentos internacionales de protección de derechos.

El trino, de carácter estrictamente jurídico, se convirtió en la última interacción visible de Polanía Franco en esa plataforma digital y estuvo alineado con su interés profesional por la defensa de derechos fundamentales en el ámbito laboral y de la salud mental.

Entre tanto, las autoridades continúan adelantando los actos urgentes y las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias que rodearon su fallecimiento.