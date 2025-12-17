Fue encontrada sin vida la juez Vivian Polanía Franco, en su residencia en Cúcuta

"Jueza Vivian Polanía ha tomado sus decisiones ajustadas a la ley" Abogado - colprensa

En la tarde de este miércoles 17 de diciembre, fue hallada sin vida la jueza Vivian Polanía en la habitación de su residencia, en la ciudad de Cúcuta.

Según la información preliminar, el hecho se conoció luego de que su esquema de protección intentara contactarla para cumplir actividades programadas y, ante la falta de respuesta, se coordinara el ingreso al inmueble con un familiar. Al verificar la vivienda, la funcionaria fue encontrada sin signos vitales.

En el lugar también se encontraba su bebé, de tan solo dos meses de nacida, quien fue trasladada de inmediato a una clínica privada de la ciudad, donde recibe atención médica.

A esta hora, las autoridades adelantan los actos urgentes correspondientes y se desconocen las causas del fallecimiento. El caso quedó en manos de las autoridades judiciales y de Medicina Legal.

¿Quién era Vivian Polanía?

Vivian Polanía se desempeñaba como jueza Primera de control de garantías de Cúcuta y había ocupado distintos cargos en la Rama Judicial. Su nombre fue ampliamente conocido a nivel nacional en los últimos años por decisiones judiciales y por controversias que derivaron en procesos disciplinarios.

Además era altamente reconocida por su lucha contra el crimen organizado, destacándose en la dirección de audiencias concentradas como la de Alejandro José Arias, alias El Cojo, señalado de ser el asesino del veedor ciudadanos Jaime Vásquez.

La juez era la responsable de todas las investigaciones de las bandas criminales en Cúcuta y la zona de frontera.

Otras noticias: Fueron absueltos los magistrados acusados de omisión en caso de la juez Vivian Polanía de Cúcuta

Escándalos de Vivián Polanía

Polanía fue absuelta tras haber sido señalada por un fiscal de haber utilizado expresiones despectivas durante audiencias judiciales en abril del 2022. De acuerdo con lo que informó la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, aunque algunas expresiones de la jueza pudieron ser consideradas innecesarias, no constituyeron una falta disciplinaria ni vulneraron los derechos fundamentales del fiscal denunciante.

La funcionaria habría utilizado expresiones como “no sé si es falta de experiencia, última oportunidad”, “Dios mío santo, qué voy a hacer con usted” , “usted anda más perdido que embolatado”, “ya me hace dar risa”

Por otro lado, la jueza estuvo envuelta en investigaciones por un presunto show erótico, tras llevar un striper al interior del Palacio de Justicia de Cúcuta en la celebración de amor y amistad en septiembre de 2023.

Para ese entonces la Comisión Nacional de Disciplina Judicial ordenó la investigación a funcionarios y empleados que aparecían en un video durante la celebración de amor y amistad.

Noticia en desarrollo