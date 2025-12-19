Organizaciones piden que muerte de juez en Cúcuta sea investigada como presunto feminicidio

Cúcuta.

Las circunstancias en las que murió la juez Vivian Polanía en Cúcuta siguen generando cuestionamientos por parte de organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos, que reclaman una investigación exhaustiva y con enfoque de género para esclarecer lo ocurrido.

Desde la Corporación Mujer, Denuncia y Muévete, Alejandra Vera aseguró que el caso debe ser abordado, desde el inicio, como un presunto feminicidio, tal como lo exige la debida diligencia y los estándares internacionales en hechos donde una mujer es encontrada muerta en circunstancias no claras.

“Cuando una mujer es hallada sin vida en este tipo de situaciones, el caso debe tratarse como un presunto feminicidio. La debida diligencia lo exige y también las leyes internacionales”, afirmó Vera a Caracol Radio.

La vocera de la organización cuestionó el manejo inicial de la investigación y advirtió que, hasta ahora, no se ha dado un tratamiento adecuado al caso.

“Hacemos un rechazo y un llamado de atención a las entidades encargadas de investigar. Consideramos que los señalamientos han sido apresurados y que no se ha actuado con el rigor que este caso amerita”, señaló.

Vera sostuvo que, por las circunstancias en las que ocurrió el fallecimiento de la funcionaria judicial, existen elementos que obligan a profundizar la investigación bajo la hipótesis de un feminicidio.

“Creemos que pudo tratarse de un caso de feminicidio y que no se puede descartar esa línea sin una investigación seria y completa”, indicó.

La Corporación Mujer, Denuncia y Muévete también hizo un llamado a las autoridades judiciales para que el caso no quede en la impunidad.

“Solicitamos a todas las entidades competentes que este hecho no quede sin esclarecer y que se determinen con claridad las responsabilidades”, enfatizó.

Finalmente, la organización elevó su solicitud al gobierno nacional para que se garanticen las condiciones necesarias que permitan una investigación transparente, independiente y con enfoque diferencial, que brinde respuestas claras a la familia de la jueza y a la ciudadanía.

Mientras avanzan las indagaciones, el caso continúa generando preocupación entre colectivos de mujeres, que insisten en la necesidad de que la justicia actúe con rigor y sin prejuicios frente a la muerte de una funcionaria judicial en la capital nortesantandereana.