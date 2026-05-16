Modelo de derecho de petición para solicitar prescripción de una deuda en Colombia 2026

Imágenes de referencia de una pareja revisando un proceso en un computador portatil y otra sobre asuntos judiciales, haciendo alusión a una corte (Crédito: Getty Images)

En Colombia, la prescripción de una deuda es el derecho que tiene una persona para evitar el cobro de una deuda en caso de que el acreedor no haya tomado acciones judiciales después de un tiempo específico.

Ese tiempo depende del tipo de deuda, ya sea comercial, civil o de consumo. El plazo para que una deuda prescriba varía según la obligación.

¿Cuándo se puede solicitar la prescripción de una deuda en Colombia?

Según el artículo 2536 del Código Civil, estos son los plazos que se puede tardar una deuda para extinguir la acción judicial:

Letras de cambio, pagarés o facturas (3 años): El tiempo empieza a contar desde la fecha de vencimiento del título.

El tiempo empieza a contar desde la fecha de vencimiento del título. Contrato, un acta de conciliación o una sentencia judicial (5 años): Si su deuda consta en un documento que presta mérito ejecutivo, el acreedor tiene cinco años para iniciar un proceso judicial.

Si su deuda consta en un documento que presta mérito ejecutivo, el acreedor tiene cinco años para iniciar un proceso judicial. Acción ordinaria (10 años) Cuando no existe un título ejecutivo claro, el acreedor puede iniciar un proceso ordinario para que un juez reconozca la existencia de la deuda.

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Esto debe incluir el derecho de petición para solicitar la prescripción de una deuda en Colombia

Si ya confirmó que se cumplieron los plazos de prescripción, puede remitir un derecho de petición a la entidad financiera, cooperativa, banco o persona natural con la que tiene la deuda para reconocer el estado de esta.

Entre los datos a incluir, debe aportar:

Datos del acreedor (Nombre, tipo de entidad)

Ciudad y fecha en que se radicará la petición

en que se radicará la petición Asunto del documento: Derecho de petición para una prescripción de deuda.

Datos personales del deudor (nombre, tipo y número de documento, dirección).

Petición expresa para la eliminación de la deuda en los registros del acreedor. Informar si aparece el reporte negativo en alguna central de riesgo.

Detalles de la deuda (tipo de obligación, número de contrato o referencia).

Fundamento legal que respalde la prescripción.

Anexos (Fotocopia cédula de ciudadanía, contratos, estados de cuenta, comprobantes o pagarés, correspondencia con el acreedor).

Métodos de contacto del deudor (Número de teléfono, correo, dirección).

Se recomienda que envíe la solicitud por correo certificado o de manera presencial al acreedor. Si la deuda está reportada en centrales de riesgo como Datacrédito, también se debe enviar copia a estas entidades para que actualicen la información.

Consulte aquí: ¿Cómo saber si está reportado en Datacrédito por cédula? Así puede consultar sin costo

En caso de desacuerdo sobre la prescripción de la deuda, el asunto puede resolverse mediante un proceso judicial. En ese escenario, el juez dará pie a que el acreedor se pronuncie y aporte las pruebas correspondientes de que la deuda no prescribe, conforme al Código General del Proceso.

En tal caso, el juez convocará a una audiencia con ambas partes: el deudor y el acreedor, en la que determinará si la deuda perdió o no su exigibilidad judicial y determinar si se levantan medidas cautelares como embargos.

Nota*: La prescripción de la deuda implica que ya no se podrán realizar acciones legales respecto a esta, pero no significa que la obligación desaparezca históricamente. Este antecedente aún afectará su puntaje ante centrales de riesgo durante un tiempo.

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