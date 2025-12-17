¿Qué dicen centrales obreras en Quindío sobre la puja para definir el incremento de salario mínimo?

Armenia

Uno de los temas más relevantes para fin de año sin duda es la concertación del salario mínimo para el año 2026 y la mesa que se establece entre empresarios y sindicatos donde no han logrado llegar a un acuerdo.

El presidente de la Confederación General del Trabajo, CGT Hugo León Echeverry dijo que son altas las expectativas, aunque reconoció que los acercamientos para entablar acuerdos no es nada fácil.

Resaltó que las distancias son grandes ya que las centrales obreras realizaron una petición conjunta del 16% y los empresarios del 7.21%.

Advirtió que el termino ya se cumplió y el gobierno nacional hará otro intento terminando esta semana o empezando la otra, sin embargo, fue claro que no considera viable que llegue a un acuerdo sobre todo con la ausencia de Fenalco que es un gremio muy importante.

“Lastimosamente ya ha habido dos reuniones, pero los los acercamientos no es tan fácil, las distancias son grandes. Usted sabe que las centrales obreras hicimos una petición conjunta del 16% y los empresarios lo máximo que llegaron a proponer fue el 7.21. Ni siquiera la mitad. Las distancias siguen grandes, el término ya venció, el gobierno va a hacer otro intento, parece ser que puede ser final de esta semana o durante la otra semana", destacó.

Enfatizó que todo apunta a que el salario mínimo será por decreto establecido por el Gobierno Nacional debido a las grandes distancias que existen entre los trabajadores y los empresarios. Dijo que son optimistas de que sean por lo menos dos dígitos que el gobierno decrete que ayudaría un poco a las necesidades de los trabajadores colombianos.

“Yo considero que no va a ser posible una concertación y sobre todo con la ausencia de FENALCO, que es un gremio muy importante para nosotros, pero declinó su asistencia a la mesa todo parece indicar que eso va a ser decretado por el gobierno nacional debido a las distancias que hay", indicó.

Mencionó que es evidente el crecimiento de la economía por lo que no es cierto que se generara desempleo o cierres de empresa por ese incremento del salario mínimo.

Fue claro que deben ser siempre optimistas ante el panorama, sin embargo, dijo que evidenciando la posición de Fenalco tan radical en no asistir es complejo toda la situación.

Ve muy difícil que se unan a la mesa porque no hay voluntad clara del gremio y las distancias siguen siendo muy grandes por eso es complejo el panorama para la concertación por lo que esperan un aumento significativo establecido por el gobierno nacional.

Si se acogiera la solicitud de los trabajadores de aplicar un aumento del 16% tanto al salario base como al auxilio de transporte, el ingreso mensual legal se aproximaba a los dos millones de pesos. Actualmente, el salario mínimo (incluyendo el auxilio) se sitúa en $1.623.500.