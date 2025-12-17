Salario mínimo 2026: ¿Cómo quedará el auxilio de transporte con el aumento que haría el Gobierno?

Crece la incertidumbre en Colombia en torno al que podría ser el valor del salario mínimo para el 2026. Tanto centrales obreras como empresarios se reunieron en los últimos días para definir la cifra en que se fijará de cara al próximo año, pero no hubo un acuerdo entre las partes.

Al respecto, las centrales obreras propusieron un ajuste del 16%, lo que llevaría el salario mínimo a una cifra final de 1.651.260 pesos sin tener en cuenta el auxilio de transporte. Mientras que los empresarios sugirieron que este fuera del 7,21%, teniendo en cuenta la más reciente cifra de productividad reportada por el Dane, lo que daría un valor de 1.526.134 pesos.

Al no llegar a un consenso, el Gobierno nuevamente sería el encargado de definir en cuánto subirá el salario mínimo para el 2026, tal como sucedió a finales de 2024. En este caso, el presidente Gustavo Petro tiene la potestad de emitir el decreto en el que se fijará la cifra final que recibirán millones de colombianos que ganan un sueldo básico.

¿Cuál es el ajuste que haría el Gobierno?

Recientemente, trascendió una propuesta por parte del ministro del Interior, Armando Benedetti, en la que se busca ajustar el salario mínimo en un 11%. De esta manera, quedaría establecido con una cifra de 1.580.085 pesos. Esto también afectaría directamente el valor correspondiente al auxilio de transporte.

Actualmente, este ítem tiene un valor de 200.000 pesos tras el incremento del 9,54% que está vigente para este 2025. Por lo tanto, si se tiene en cuenta el ajuste propuesto por Benedetti, alcanzaría una cifra de 222.000 pesos, lo que beneficiaría a millones de trabajadores que usualmente se movilizan en el transporte público para llegar a sus sitios de labores.

¿Cuál sería la cifra del salario mínimo con el auxilio de transporte?

Si se suman los valores del salario mínimo y del auxilio de transporte que aplicarían en 2026 a partir del aumento del 11% que señaló el ministro del Interior, la cifra total sería en 1.802.085 pesos. Esto supone un incremento de casi 180.000 pesos teniendo en cuenta la misma sumatoria que rige en 2025 (1.623.500 pesos).

Ahora bien, en caso de que la propuesta de Benedetti sea una realidad, el salario mínimo sufriría un nuevo incremento de dos dígitos para el próximo año. Esta es una tendencia que se mantendría durante el gobierno de Gustavo Petro, salvo para el 2025, donde se aumentó un 9,54%.

¿Qué otras propuestas han surgido frente al aumento del salario mínimo?

Más allá de estas propuestas, han surgido otras por parte de diferentes entidades frente a lo que podría ser el aumento del salario mínimo para el año 2026. Por ejemplo, Fedesarrollo afirmó que el 7% sería una cifra adecuada, lo que se aproxima a lo que propusieron los empresarios en las mesas de negociación.

Por su parte, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) señaló que el aumento debería ser del 13,3%. Esto dejaría la cifra en 1.612.825, la cual es cercana a lo que sugirieron las centrales obreras.