Jueves 4 de junio, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Autopistas del café entre Armenia y Pereira en la foto el retorno y ingreso a Filandia. Foto: Adrián Trejos

Armenia

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Desde Caldas, el presidente Gustavo Petro oficializó la entrada en vigencia de tarifas diferenciales en los peajes del eje cafetero.

Se trata de una tarifa diferencial de $700 para los peajes de la Autopista del Café, que beneficiará a habitantes y transportadores de las zonas de influencia de varios municipios de los departamentos de Caldas, Risaralda y Quindío, entre ellos Chinchiná, Manizales, Villamaría, Palestina, Santa Rosa de Cabal, Filandia y Salento, entre otros territorios ubicados en las áreas de influencia del corredor vial.

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La medida fue oficializada durante el recorrido del presidente Petro al peaje de Tarapacá, en Caldas, donde confirmó que la tarifa, que costaba aproximadamente $17.000 pesos, ahora, quedó en $700 pesos.

La tarifa diferencial será para los peajes de Circasia, Tarapacá 1 y 2, San Bernardo y Pavas.

Durante su visita a Caldas, el mandatario confirmó que buscará quitar los peajes del país progresivamente, pues no buscar extender las concesiones viales.

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Desde la Alcaldía de Montenegro ofrecen una recompensa de hasta 10 millones de pesos, a quien suministre información que permita dar con la madre que dejó abandonada a su hija recién nacida en un lote baldío.

El alcalde de Montenegro, Gustavo Pava indicó “desde la administración municipal acompañando la Policía Nacional en esa búsqueda nos comprometemos hasta 10 millones de pesos en recompensa para la información efectiva que se dé durante este caso.

Y agregó el mandatario “venimos hace días buscando a esa madre irresponsable que abandonó a su bebé y obviamente queremos que todo el peso de la ley caiga sobre ella y obviamente que podamos dar con el paradero y que podamos avanzar con el crecimiento de esta bebé que hoy es un milagro y que de verdad que agradecerle a la comunidad por el acompañamiento, los mensajes y obviamente a la policía por apadrinarlos porque sabemos esa parte humana de la policía que hoy trabajamos de la mano para sacar adelante nuestra niñez y nuestros y nuestros jóvenes”

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Recién nacida que fue abandonada en lote baldío en el municipio de Montenegro se encuentra estable y en recuperación en centro asistencial

Recordemos que una recién nacida fue abandonada en el barrio Villa Jerusalén del municipio cuando patrulleros de la Policía la encontraron y rescataron con vida.

Frente al estado actual, el reporte lo entregó la gerente del hospital San Juan de Dios de Armenia, Diana Carolina Castaño quien dio a conocer que se trata de una bebé prematura tardía de aproximadamente 36 semanas de gestación y fue atendida de manera inmediata por el equipo de pediatría.

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Sostuvo que la recién nacida cuando ingresó al centro asistencial presentaba hipotermia severa y con dificultad para respirar por lo que fue clave la atención para lograr estabilizarla y que esté fuera de peligro.

Desde la emisora hermana Tropicana emprendieron una recolección de ayudas para la bebé relacionada con pañales, pañitos, ropa, talco, cremas, entre otros.

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Con el corazón puesto en el servicio y en articulación con la Alcaldía Municipal y la gestora social de la alcaldía de Montenegro, Diana Carolina Agudelo, se visitó el Hospital San Juan de Dios de Armenia para hacer entrega de implementos de aseo a la bebé recién nacida que fue hallada abandonada en un lote baldío del barrio Villa Jerusalén.

Pañitos húmedos, pañales, crema antipañalitis y shampoo hicieron parte de esta entrega para esta pequeñita que es un milagro de vida; cuya historia ha conmovido a la comunidad y ha generado una ola de apoyo que busca rodearla de amor, cuidado y protección desde sus primeros días de vida.

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En Armenia investigan hurtos a establecimientos de comercio, el reciente caso fue el de un gastrobar donde el delincuente ingresó por el techo

En la madrugada del martes 2 de junio se registró un hurto a un establecimiento comercial en la carrera 14 # 6-15 frente al centro comercial Unicentro en Armenia donde en cámaras de seguridad quedó evidenciado el ingreso de un delincuente por el techo.

Se llevó varios elementos entre esos la caja registradora y al parecer estaría relacionado con otros dos hurtos que se han registrado en la zona.

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El secretario de Gobierno de la ciudad, Carlos Arturo Ramírez indicó que avanzan en las investigaciones tras los vídeos de cámaras de seguridad con el fin de dar en el menor tiempo con el responsable de este tipo de hechos delictivos.

Dijo que el llamado a los dueños es que instauren las denuncias para no entorpecer la actividad de las autoridades con la plena identificación del autor para el proceso de judicialización correspondiente.

Asimismo, llamó la atención de la comunidad para que verifique la información que circula en redes sociales debido a que se han generado noticias falsas alrededor del orden público lo que impacta en la tranquilidad ciudadana.

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En tiempo récord la Policía logra la recuperación de una motocicleta y la captura de un hombre en la ciudad de Armenia

La Policía Nacional mediante acciones de prevención y control capturó en flagrancia de un hombre de 48 años de edad y la recuperación de una motocicleta, que había sido hurtada mediante la modalidad halada.

El hecho dio lugar gracias a la oportuna denuncia de un ciudadano quien informa que su motocicleta fue hurtada cuando la dejo afuera de su residencia en el municipio de Calarcá.

Es así que apenas los policiales son alertados sobre el caso se activa el “Plan Candado” en el todo el departamento, logrando interceptar a este hombre quien se movilizaba en la motocicleta hurtada por la carrera 19 con calle 27 de la capital quindiana.

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Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra 33 presuntos integrantes del grupo delincuencial denominado ‘Fenicios’, dedicado al tráfico local de estupefacientes en Montenegro, La Tebaida, Quimbaya y Armenia, Quindío.

Un fiscal especializado de la Seccional Quindío les imputó, de acuerdo con su responsabilidad individual, los delitos de concierto para delinquir y homicidio, ambas conductas agravadas; además de tentativa de homicidio, tortura; tráfico, fabricación o porte de estupefacientes; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

Destinación ilícita de bienes muebles o inmuebles, y uso de menores de edad para la comisión de delitos. Los procesados no aceptaron los cargos.

De acuerdo con la investigación, ‘Fenicios’, desde mayo de 2024 a la fecha, se dedicaría a la comisión de homicidios selectivos como parte del control territorial y las rentas ilícitas derivadas del tráfico de estupefacientes.

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Entre los hechos atribuidos a algunos de los procesados se encuentran 53 homicidios y 4 tentativas. Uno de los casos ocurrió el 23 de junio de 2025, en el barrio Virginia de Armenia, donde tres presuntos integrantes del grupo perpetraron un ataque armado en vía pública que dejó tres personas muertas y una más gravemente herida.

El hecho más reciente se registró el pasado 19 de enero, en el barrio Zuldemaida, donde un hombre que departía con otras personas fue abordado por dos de los procesados, quienes, presuntamente, le dispararon hasta causarle la muerte. Posteriormente, huyeron en una motocicleta.

La investigación evidenció que los cabecillas de esta organización, quienes se encuentran privados de la libertad, al parecer ordenaban los homicidios y coordinaban la distribución de territorios para el expendio de estupefacientes.

Durante 38 diligencias de allanamiento y registro, realizadas en los municipios mencionados, servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Policía Nacional, capturaron a algunas de estas personas.

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Las autoridades en Armenia reforzarán las medidas de seguridad e instarán al respeto ante la polarización que se vive para la segunda vuelta presidencial

Y es que es evidente la problemática que se vive en redes sociales donde se generan agresiones de los seguidores de los dos candidatos presidenciales por lo que es álgido el panorama de polarización que se vive en el país.

En las últimas horas se llevó a cabo un consejo extraordinario de seguridad donde las autoridades abordaron la situación de cara a la segunda vuelta presidencial para el próximo 21 de junio.

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Precisamente el secretario de Gobierno de la capital quindiana, Carlos Arturo Ramírez manifestó que el llamado es a la comunidad para que prime la buena convivencia y sobre todo el respeto a la diferencia en el marco de la jornada electoral.

Explicó que en medio del consejo extraordinario de seguridad realizaron la solicitud a la Policía, Fiscalía y Ejército con el fin de que generen las alertas para garantizar el buen desarrollo de las elecciones en segunda vuelta y evitar alteración de orden público.

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A propósito, se ha generado toda una polémica en la ciudad por una valla política publicitaria digital ubicada a la altura del Coliseo del Café donde se evidenciaba al candidato Abelardo de la Espriella aplastando al candidato Iván Cepeda.

Incluso desde La Coordinación de la Campaña Presidencial de Abelardo informaron que dichas vallas no han sido autorizadas, promovidas ni financiadas por el movimiento ‘Firmes por la patria’.

Sobre la situación consultamos desde Caracol Radio al secretario de Gobierno quien enfatizó en que una vez conocieron de la valla fue desmontada debido a que este tipo de publicidad genera un impacto en la comunidad.

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En ejercicio de sus funciones de vigilancia, inspección y control sobre la publicidad exterior visual en el municipio, el Departamento Administrativo de Planeación de Armenia, ordenó el retiro inmediato de una pieza de propaganda política relacionada con la actual campaña presidencial y que fue publicada en la valla digital, tipo LED, ubicada en el sector del coliseo del Café de la capital quindiana.

Miguel Andrés Plaza Rubiano, del área de Publicidad Exterior Visual de la dependencia municipal expresó “Una vez realizada la evaluación técnica y jurídica correspondiente, la dependencia determinó la necesidad de requerir su retiro inmediato. Con el ánimo de sostener equilibrio entre los partidos políticos que se encuentran en carrera hacia la presidencia de la República y verificada la publicidad electoral exterior en la cual se presume una posible incitación a la violencia y de conformidad con la denuncia presentada por el concejal Jonatan Rojo del partido Pacto Histórico, se ordenó no solo el desmonte de esta publicidad sino la prohibición de este tipo de contenido electoral en el municipio de Armenia”

Se precisó que, debido a que se trata de una valla digital tipo LED, el desmonte del contenido debe realizarse de manera inmediata una vez notificado el requerimiento al propietario de la estructura.

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Asimismo, la Administración Municipal advirtió que, de no atenderse la orden impartida por la autoridad competente, se procederá con la adopción de las medidas administrativas correspondientes, incluyendo el desmonte total de la estructura publicitaria, conforme a las facultades de vigilancia y control establecidas en la normatividad vigente.

Recordaron que actualmente está vigente el decreto 116 del 30 de abril de 2026, de instalación de propaganda electoral, mediante el cual se expidieron las condiciones, se establecieron límites, requisitos y sanciones para garantizar el orden urbano y la equidad entre campañas, de cara a las elecciones presidenciales 2026, y se recalcó que está activo el canal oficial [ publicidadvisualexterior@armenia.gov.co ] para que la ciudadanía reporte posibles irregularidades.

La Administración Municipal continuará ejerciendo controles permanentes para garantizar que la publicidad exhibida en la ciudad cumpla con las disposiciones legales vigentes y contribuya al fortalecimiento de un entorno de respeto, participación democrática y sana convivencia para todos los ciudadanos.

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La exconcejala de Armenia Stefanny Gómez en compañía del senador Ariel Avila a través de un video en redes sociales solicitaron a la Contraloría general de la república que asume el control preferente de la denuncia por las presuntas irregularidades en contratación de la alcaldía de Armenia con la firma Aldesarrollo por 90 mil millones de pesos

Además, revelaron que al parecer el actual contralor municipal de Armenia Joaquín Urrego ejerció como funcionario firmando convenios con el mismo contratista que hoy se denuncia y por eso aseguran que nunca se declaró impedido, no hubo ninguna acción y ninguna investigación y por eso la solicitud a la contraloría.

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La Unidad de Reacción Inmediata Ambiental (URIA) de la CRQ presentó el balance de las acciones desarrolladas durante lo corrido de 2026, periodo en el que atendió 290 denuncias ambientales en los diferentes municipios del departamento.

De acuerdo con el informe, Armenia concentra el mayor número de reportes atendidos, con el 45 % del total, seguida por Calarcá con el 17,8 %, Montenegro con el 7 % y los municipios de Circasia y Salento con el 6,6 % cada uno.

Las principales afectaciones reportadas por la ciudadanía están relacionadas con los recursos forestales. “Del total de denuncias atendidas, el 64 % corresponde a temas forestales, seguido de vertimientos con el 8,3 % y la inadecuada disposición de residuos de construcción y demolición con el 7,6 %”, informó Olga Patricia Castillo, coordinadora de la URIA de la CRQ.

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Ante la posible llegada del fenómeno de El Niño durante el segundo semestre de 2026, la gobernación del Quindío, a través de la Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente, hace un llamado a los apicultores del departamento para que adopten medidas preventivas que permitan mitigar los efectos de este evento climático sobre la actividad apícola.

Las altas temperaturas y la reducción de las precipitaciones pueden generar impactos significativos en los apiarios, debido a la estrecha relación existente entre las abejas, la disponibilidad de agua y los ciclos de floración de los ecosistemas cafeteros y agroforestales de la región; situación que podría traducirse en una disminución de la productividad y el bienestar de las colonias.

En este contexto, la administración departamental recomienda garantizar el suministro permanente de agua limpia cerca de los apiarios, ubicar las colmenas en zonas con sombra parcial y buena ventilación, y evitar su exposición directa al sol durante las horas de mayor temperatura.

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Empresas Públicas del Quindío continúa fortaleciendo su compromiso con la protección de los recursos naturales y la educación ambiental a través de la estrategia “Cuida el agua, salva tu vida”, una iniciativa que durante las últimas semanas ha llegado a diferentes municipios del departamento promoviendo el uso eficiente del recurso hídrico y el adecuado manejo de los sistemas de acueducto y alcantarillado.

La campaña ha tenido presencia en los municipios de Génova, Buenavista, Pijao y Montenegro, llegando a instituciones educativas, alcaldías municipales, estaciones de Policía, organismos de socorro, hogares de adultos mayores, establecimientos turísticos, entidades de salud y diferentes sectores comunitarios, donde se han generado espacios de diálogo, aprendizaje y participación ciudadana en torno a la conservación del agua y el cuidado del medio ambiente.

A través de estas jornadas, EPQ ha logrado acercarse a estudiantes, servidores públicos, empresarios del sector turístico, adultos mayores y usuarios de los servicios públicos, promoviendo una mayor conciencia sobre la importancia de proteger el recurso hídrico y fortalecer las buenas prácticas ambientales dentro de cada comunidad.

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Este viernes 5 de junio y sábado 6 de junio habrá cierre de vías nacionales en el Quindío por el paso de la vuelta a Colombia femenina en bicicleta

Mañana viernes 5 de junio estará cerrada la vía la línea porque la meta de esta competencia esta ubicada en el alto de la línea por esta razón esta vía entre Quindío y Tolima estará cerrada desde las 6 de la mañana y hasta la 1 de la tarde en ambos sentidos

La cuarta etapa de la vuelta Colombia femenina en bicicleta comprende el recorrido entre Girardot – Variante Ibagué – Cajamarca – Alto de La Línea una distancia de 116 km y por eso el cierre de este importante corredor vial mañana viernes.

La recomendación de las autoridades viales es tener paciencia, o tomar la ruta alterna por Manizales alto de letras Ibagué

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Mientras que el sábado 6 de junio la vuelta a Colombia femenina en bicicleta saldrá de la ciudad de Armenia rumbo a Santuario Risaralda

Por eso desde la Alcaldía de Armenia, por medio de la Secretaría de Tránsito y Transporte de Armenia, Setta, informó a la ciudadanía que este sábado 6 de junio se implementarán cierres viales temporales en diferentes sectores de la ciudad, con motivo del paso de la Vuelta a Colombia Femenina de Ciclismo 2026 por el territorio municipal.

Las vías que tendrán restricción vehicular por cierre parcial serán: carrera 19 No. 33 Norte 11, ordenador Vásquez Cobo, estación de servicio Oro Negro, autopista del Café y el corredor vial en sentido hacia Pereira.

Los cierres se realizarán entre las 6:00 a. m. y las 10:00 a. m., tiempo durante el cual las autoridades acompañarán el recorrido para garantizar la seguridad e integridad de las competidoras y de la comunidad en general.

Como vías alternas, Setta recomendó a los conductores movilizarse por la calle 19 norte, la avenida Bolívar hasta el ordenador de Aborígenes y la avenida Centenario, con el fin de disminuir afectaciones en la movilidad durante el paso de la jornada deportiva.

Las autoridades invitan a los ciudadanos a programar sus desplazamientos con anticipación, atender las recomendaciones de los agentes de tránsito y apoyar el desarrollo de esta competición nacional que llegará a la capital quindiana mostrando la ciudad como un punto de encuentro, donde se pueden realizar eventos deportivos de esta categoría.

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Por fin, la gobernación del Quindío entregó oficialmente una obra de alto impacto en la Institución Educativa Fundadores, sede La Soledad, en el municipio de Montenegro, ejecutada en articulación con PROYECTA.

Esta intervención dio solución definitiva a una problemática que durante más de 10 años puso en riesgo a la comunidad educativa y a un asentamiento cercano, debido al desprendimiento de un talud.

A través del contrato de obra 019 de 2025, se desarrollaron acciones clave de mitigación del riesgo como la demolición de placas en mal estado, excavaciones para el retiro de gaviones colapsados, adecuación del terreno, conformación de terrazas y la instalación de cerramiento en malla eslabonada, garantizando así la estabilización del área y condiciones seguras para estudiantes y habitantes del sector.

Como parte de la continuidad del proyecto, mediante el contrato de obra 002 de 2026 se ejecutaron las obras complementarias de la etapa II, enfocadas en la adecuación y mejoramiento del terreno para la creación de espacios funcionales y recreativos.

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A conquistar el turismo; el alcalde de Armenia activó en Bogotá estrategia experiencial turística ‘Todo pasa por Armenia’

Una innovadora imagen de ciudad, que conjuga los atractivos naturales, logísticos y la capacidad que posee Armenia para que quien la visite se emocione y viva experiencias que transformarán su mundo, fue la que compartió el alcalde James Padilla García durante la activación en Bogotá de la estrategia experiencial BTL —Below The Line—, ‘Todo pasa por Armenia’.

En su intervención, el alcalde James Padilla García recalcó en el crecimiento del sector turismo en la capital quindiana, gracias a su ubicación estratégica, conectividad aérea, infraestructura turística, oferta gastronómica, turismo de naturaleza, experiencias cafeteras, turismo deportivo, cultural y de romance.

Según datos de la Administración Municipal y sus dependencias, Secretaría de Desarrollo Económico y Corporación de Cultura y Turismo, Corpocultura, Armenia concentra actualmente el 37,2 % de la capacidad de alojamiento turístico del Quindío y se consolida como el principal centro urbano receptor de visitantes de la región.

Asimismo, durante el último año cerca de 750.000 personas ingresaron al territorio a través del aeropuerto internacional El Edén, una cifra que refleja el creciente interés de turistas nacionales e internacionales por la capital quindiana.

Con estos datos, se sustentó que el turismo es el principal sector de desarrollo económico y generación de empleo.

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En el auditorio del ICBF Regional Quindío se vivió el Encuentro Departamental para la Formalización de la Red de Comisarías de Familia y la implementación de la estrategia nacional Comisarías Protectoras, donde se suscribió el acuerdo de voluntades que permitirá fortalecer el trabajo articulado entre las instituciones en favor de las familias.

Una iniciativa que busca optimizar las rutas de atención y brindar garantías de protección más efectivas a las familias quindianas, fortaleciendo el acompañamiento a niños, niñas, adolescentes, jóvenes, mujeres, adultos mayores y poblaciones que requieren la presencia y protección del Estado.

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El director de Prosperidad Social, Mauricio Rodríguez Amaya informó que el inicio del quinto ciclo de transferencias de 230.000 pesos del programa Colombia Mayor se desarrollará entre el 5 y el 24 de junio de 2026.La entidad beneficiará a 40.095 personas mayores en el Quindío, e invertirá para este ciclo 9.292 millones de pesos en la región.

Para este ciclo se presenta una novedad, debido al blindaje frente a la realización de las elecciones de segunda vuelta presidencial el 21 de junio. Las entregas iniciarán el 5 de junio y se desarrollarán hasta el 18 de junio. Posteriormente, las actividades se suspenderán durante el fin de semana electoral y se retomarán entre el 22 y el 24 de junio, fechas en las que se completará el proceso de entrega.

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En deportes, Con el apoyo del Instituto Municipal del Deporte y la Recreación de Armenia, Imdera, hoy jueves 4 de junio a las 2y30 de la tarde en el estadio Centenario se llevará a cabo la presentación oficial del Torneo Hinchas de Paz-Alcaldía de Armenia, que reunirá a 18 equipos y 300 deportistas en las categorías 2012 y 2014, el lanzamiento incluirá la entrega de uniformes a los participantes.

La inauguración del certamen se realizará este sábado 6 de junio, a las 7:30 a. m., en el Estadio Centenario. Previo al toque del balón, se hará la presentación oficial de los equipos participantes y la entrega de carnés a los jugadores que competirán en esta nueva edición del torneo respaldado por la Alcaldía y el Imdera.