Así quedaría el salario mínimo en 2026 si aumenta lo mismo que en 2025: fue del 9,54%

El salario mínimo en Colombia es uno de los temas económicos que más interés genera cada año, especialmente entre trabajadores, familias y pequeños negocios que dependen directamente de este ingreso.

Con el aumento que fue decretado para este 2025, muchas personas ya comienzan a preguntarse cuánto podría subir el salario mínimo en 2026.

Acá le contamos cómo quedaría si se repite el mismo porcentaje de incremento en 2025 para el 2026 Aunque la cifra oficial solo se conocerá a finales de 2025, es posible hacer una proyección tomando como base el último ajuste.

Salario mínimo 2025 Colombia

En 2025, el salario mínimo tuvo un incremento del 9,54 %, uno de los aumentos más altos de los últimos años. Si ese mismo porcentaje se aplicara nuevamente, así quedaría el salario mínimo en Colombia para 2026.

Salario mínimo en Colombia en 2025: la base del cálculo

Para el año 2025, el Gobierno nacional decretó un salario mínimo mensual de $1.423.500, sin incluir el auxilio de transporte. Con este beneficio, que actualmente es de $200.000, el ingreso total mensual quedó en $1.623.500.

El aumento del 9,54 % respondió a factores como la inflación (IPC), el costo de vida y la falta de acuerdo entre sindicatos y empresarios en la mesa de concertación.

Este porcentaje sirve ahora como referencia para proyectar lo que podría ocurrir en 2026 si las condiciones económicas se mantienen similares.

Salario mínimo en Colombia para 2026

Si el salario mínimo de 2025 aumentara exactamente el mismo 9,54 % en 2026, quedaría de la siguiente manera:

Salario mínimo 2025: $1.423.500

Aumento del 9,54 %: aproximadamente $135.847

Salario mínimo estimado para 2026: $1.559.347

Si se mantiene el auxilio de transporte en $200.000, el ingreso mensual total podría llegar a:

$1.759.347 pesos mensuales

Esta cifra es solo una estimación, pero permite dimensionar el impacto que tendría un aumento similar al del año anterior.

Aunque el dato final dependerá de la inflación, el crecimiento económico y la negociación entre las partes, esta proyección ofrece una idea clara de lo que podría venir para los próximos días

Las cifras oficiales del DANE reflejan que en 2025 cerca de 2,4 millones de trabajadores tuvieron como ingreso el salario mínimo legal. No obstante, el mercado laboral muestra una realidad más amplia: entre enero y octubre de ese año, más de 11,3 millones de personas percibieron ingresos inferiores al mínimo, lo que representó un incremento del 12 % frente al mismo periodo de 2024.