Así quedaría la prima tras aumento Salario Mínimo 2026: incremento del 16% que proponen centrales obreras

El aumento del salario mínimo para 2026 se ha convertido en uno de los temas centrales de la agenda laboral y económica del país. Aunque aún no existe una cifra oficial, las centrales obreras propusieron un incremento del 16 % ya genera expectativas entre millones de trabajadores, especialmente por el impacto que tendría no solo en el ingreso mensual, sino también en pagos adicionales como la prima de servicios, la salud, la pensión y el auxilio de transporte.

Por otro lado, los gremios empresariales plantearon un incremento del 7.21%, una cifra que situaría el salario mínimo para el próximo año en $1.526.134COP mientras que el auxilio de transporte llegaría a $214.420 COP.

Le puede interesar: Así quedarían las pensiones tras aumento del Salario Mínimo 2026 propuesto por empresarios y sindicatos

Salario mínimo en Colombia

Según los datos consolidados del DANE sobre 2025, alrededor de 2,4 millones de personas recibieron el salario mínimo, sin embargo, la situación laboral es más compleja, ya que más de 11,3 millones de trabajadores ganaron menos del mínimo entre enero y octubre de ese año, un aumento del 12 % frente al mismo periodo de 2024.

En este contexto, la discusión del salario mínimo para 2026 toma mayor relevancia, pues gran parte de los hogares dependen de este ingreso para sostener su economía familiar. La Mesa de Concertación de Políticas Salariales y Laborales continúa evaluando propuestas de gremios, centrales obreras y Gobierno, con miras a anunciar una cifra en diciembre.

¿Qué pasaría con la prima si el salario aumenta 16 %?

La prima de servicios es una prestación que equivale a 15 días de salario por semestre, lo que representa un salario mensual dividido en dos pagos: uno en junio y otro en diciembre. Para proyectar su valor en 2026 bajo el escenario de un aumento del 16 %, es necesario recalcular tanto el salario como el auxilio de transporte.

Otras noticias: Ministro Sanguino se muestra optimista frente a un acuerdo sobre el salario mínimo de 2026

Cálculo de la prima con salario mínimo aumentado al 16 %

Si el salario mínimo vigente en 2025 es de $1.423.578 (valor de referencia para aplicar el incremento), un aumento del 16 % lo llevaría a $1.651.350

Ahora bien, la prima se calcula sobre el salario más el auxilio de transporte, siempre y cuando el trabajador tenga derecho a este.

Auxilio de transporte también sube 16 %

Auxilio de transporte 2026: $200.000 + 16 % = $232.000

Total base para la prima: $1.651.350 + $232.000 = $1.883.350

Prima semestral: $941.675

Mientras las negociaciones avanzan, el Gobierno insiste en lograr un incremento concertado entre las partes. Aunque inicialmente se rumoró una propuesta del 11 %, el Ministerio de Trabajo aclaró que no existe cifra oficial y que aún hay espacio para construir un acuerdo equilibrado.