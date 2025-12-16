Aumento salario mínimo 2026: ¿Qué camino sigue tras no llegar a un acuerdo? Estas son las 2 opciones

El aumento del salario mínimo para el 2026 es una de la cifras más esperadas por los colombianos. Este tema de interés nacional general varias expectativas entre los trabajadores, empresarios y diferent4es sectores de economía.

Sin embargo, este 15 de diciembre no hubo acuerdo entre trabajadores ni empresarios dentro de la mesa tripartita de concertación que lideró el gobierno Nacional. En este orden de ideas no se fijó el incremento del salario mínimo para el próximo año.

Que sigue ahora para el incremento del Salario Mínimo 2026

Teniendo en cuenta que no se llegó a un acuerdo entre las partes , el Ministro de trabajo, Antonio Sanguino, destacó que por ley, los empresarios y sindicatos tienen 48 horas para presentar salvedades o nuevas propuestas. En este orden de ideas, esto sería una nueva oportunidad para que se reúna de forma bilateral el gobierno.

Si pasado este tiempo no se logra consensuar una cifra entre los sectores, el Ejecutivo tendrá la facultad de fijar este aumento por decreto presidencial.

De acuerdo con la Ley 278 del 96 se establece que el plazo máximo para fijar el incremento es hasta el 30 de diciembre, de no se así el Gobierno es quien debe establecer la cifra bajo Decreto.

“Recuerden que la ley 278 del 96 se establece como plazo final en 30 de diciembre. Nosotros vamos a recibir y examinar los documentos de salvedades de las partes y allí revisaremos qué tan posible es atrevernos a un segundo momento de búsqueda de una concertación. O si definitivamente las posiciones están tan distantes y tan, digamos, inviables para la búsqueda de un acuerdo”, indicó Sanguino.

Aumento salario mínimo por decreto

Cabe recordar que para el 2025, el aumento para ese año fue decretado por el presidente Gustavo Petro, una cifra que tuvo un incremento del 9,54 %, siendo este uno de los más altos de los últimos años.

Natalia Gutiérrez, presidente de Acolgen, Asociación Colombia de Generadores de Energía, la cual representa casi el 85% de la capacitad instalada de en generación de energía del país, se refirió a la concertación del incremento del salario mínimo

La presidenta de Acolgen destacó que como empresarios, tienen designados en la mesa unas personas en las que confían que se puedan volver a sentar y consensuar, “El decreto nunca es una buena salida aunque es la opción del gobierno. Reiteramos que la decisión que se debe tomar y ojala sea un acuerdo, debe tener en cuenta los efectos económicos reales sobre la economía, sobre la inflación, sobre el corto plazo y sobre las empresas” afirmó