En Armenia instan al respeto y refuerzan seguridad para las elecciones en segunda vuelta

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Armenia

Y es que es evidente la problemática que se vive en redes sociales donde se generan agresiones de los seguidores de los dos candidatos presidenciales por lo que es álgido el panorama de polarización que se vive en el país.

En las últimas horas se llevó a cabo un consejo extraordinario de seguridad donde las autoridades abordaron la situación de cara a la segunda vuelta presidencial para el próximo 21 de junio.

Precisamente el secretario de Gobierno de la capital quindiana, Carlos Arturo Ramírez manifestó que el llamado es a la comunidad para que prime la buena convivencia y sobre todo el respeto a la diferencia en el marco de la jornada electoral.

Explicó que en medio del consejo extraordinario de seguridad realizaron la solicitud a la Policía, Fiscalía y Ejército con el fin de que generen las alertas para garantizar el buen desarrollo de las elecciones en segunda vuelta y evitar alteración de orden público.

Valla publicitaria digital

A propósito, se ha generado toda una polémica en la ciudad por una valla política publicitaria digital ubicada a la altura del Coliseo del Café donde se evidenciaba al candidato Abelardo de la Espriella aplastando al candidato Iván Cepeda.

Incluso desde La Coordinación de la Campaña Presidencial de Abelardo informaron que dichas vallas no han sido autorizadas, promovidas ni financiadas por el movimiento ‘Firmes por la patria’.

Sobre la situación consultamos desde Caracol Radio al secretario de Gobierno quien enfatizó en que una vez conocieron de la valla fue desmontada debido a que este tipo de publicidad genera un impacto en la comunidad.

Resaltó que desde el departamento administrativo de planeación inició un proceso para determinar si cabe alguna sanción a quien sea responsable de dicha situación.

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Recordó que el balance de la primera vuelta presidencial fue positivo en materia de seguridad por lo que aspiran que en la próxima jornada sea igual o mejor el comportamiento ciudadano.