Vía la línea y autopistas del café en Quindío cerradas viernes y sábado por competencia ciclística

Armenia

Vía la línea y autopistas del café en Quindío tendrán cierres viernes y sábado por competencia ciclística

Este viernes 5 de junio y sábado 6 de junio habrá cierre de vías nacionales en el Quindío por el paso de la vuelta a Colombia femenina en bicicleta.

Este viernes 5 de junio estará cerrada la vía la línea porque la meta de la competencia está ubicada en el alto de la línea por esta razón esta vía entre Quindío y Tolima estará cerrada desde las 6 de la mañana y hasta la 1 de la tarde en ambos sentidos

Más información En Armenia hay varios puntos con cierres totales o parciales por obras viales o de acueducto

La cuarta etapa de la vuelta Colombia femenina en bicicleta comprende el recorrido entre Girardot – Variante Ibagué – Cajamarca – Alto de La Línea una distancia de 116 km y por eso el cierre de este importante corredor vial mañana viernes.

La recomendación de las autoridades viales es tener paciencia, o tomar la ruta alterna por Manizales alto de letras Ibagué

Cierres en Armenia y autopistas del café

Mientras que el sábado 6 de junio la vuelta a Colombia femenina en bicicleta saldrá de la ciudad de Armenia rumbo a Santuario Risaralda

Por eso desde la Alcaldía de Armenia, por medio de la Secretaría de Tránsito y Transporte de Armenia, Setta, informó a la ciudadanía que este sábado 6 de junio se implementarán cierres viales temporales en diferentes sectores de la ciudad, con motivo del paso de la Vuelta a Colombia Femenina de Ciclismo 2026 por el territorio municipal.

Las vías que tendrán restricción vehicular por cierre parcial serán: carrera 19 No. 33 Norte 11, Farmatodo, ordenador Vásquez Cobo, estación de servicio Oro Negro, autopista del Café y el corredor vial en sentido hacia Pereira.

Los cierres se realizarán entre las 6:00 a. m. y las 10:00 a. m., tiempo durante el cual las autoridades acompañarán el recorrido para garantizar la seguridad e integridad de las competidoras y de la comunidad en general.

Como vías alternas, Setta recomendó a los conductores movilizarse por la calle 19 norte, la avenida Bolívar hasta el ordenador de Aborígenes y la avenida Centenario, con el fin de disminuir afectaciones en la movilidad durante el paso de la jornada deportiva.

Las autoridades invitan a los ciudadanos a programar sus desplazamientos con anticipación, atender las recomendaciones de los agentes de tránsito y apoyar el desarrollo de esta competición nacional que llegará a la capital quindiana mostrando la ciudad como un punto de encuentro, donde se pueden realizar eventos deportivos de esta categoría.

Armenia cierres por marcha carnaval viernes 5 de junio

Este viernes 5 de junio se tendrá el desfile, la marcha carnaval, el cual tendrá como hora de salida las 9 de la mañana del Parque El Bosque.

Lo que se ha informado es que iniciará este recorrido hacia el Parque Valencia por la calle 19 llegarán hasta la carrera era 19 por la cual van a bajar hasta el sector de la Cejita y allí de la Glorieta donde está el vagón de la locomotora van a hacer una siembra de árbol y continuarán por la calle 26 hasta la carrera 14 por la cual se van a desplazar hasta la plaza de Bolívar.

Por lo tanto, hacemos el llamado a las personas que van a transitar por esta zona a utilizar vías alternas para que no vayan a encontrar este evento que generará sin duda alguna congestión por las vías por donde se va a desarrollar. Aspiramos que antes del mediodía ya esté culminada esta actividad para que no nos genere ningún tropiezo en las horas pico en la ciudad.