La iglesia católica en el Quindío rechazó grafitis realizados en edificaciones religiosas

Armenia

A través de un comunicado la iglesia católica en el departamento informó sobre unos grafitis que fueron pintados en las paredes del santuario del Sagrado Corazón de Jesús en zona céntrica de Armenia y de la parroquia Maria Auxiliadora ubicada en el barrio El Paraíso de la ciudad.

El delegado de comunicaciones de la Diócesis de Armenia, Presbítero Luis Fernando Orozco manifestó que los hechos ocurrieron en la madrugada del martes 2 de junio donde se generaron los mensajes y dibujos sin una claridad aparente.

Enfatizó que este caso encendió las alarmas de la comunidad religiosa de la capital quindiana porque es la primera vez que este tipo de situaciones se registran en el departamento por eso espera avancen las respectivas investigaciones por parte de las autoridades competentes.

“Los hechos se presentaron en la madrugada del 2 de junio, el padre Julio Cardona, párroco de María Auxiliadora y el rector del Santuario del Sagrado Corazón de Jesús, el padre Martín Humberto Rojas nos informaron temprano acerca de estos hechos donde algunos pintaron grafitis en las puertas de la casa rural, en los costados del templo y por supuesto esto prendió las alarmas porque es la primera vez que en el departamento del Quindío tenemos esta situación", manifestó.

Añadió: “Por eso quisimos compartirlo con todos los medios para evitar que esto se generalice y nos estemos acostumbrando a este tipo de situaciones y también es una manera de llamar la atención de las autoridades municipales para que nos ayuden en el control de esta situación".

Fue claro en que los espacios religiosos no pueden ser epicentro del irrespeto y vandalismo por eso es clave se brinde el control pertinente a estos hechos.