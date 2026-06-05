¿Dónde está la mamá de la bebé abandonada en Quindío? autoridades ofrecen recompensa por información

Armenia

Desde la Alcaldía de Montenegro ofrecen una recompensa de hasta 10 millones de pesos, a quien suministre información que permita dar con la madre que dejó abandonada a su hija recién nacida en un lote baldío.

El alcalde de Montenegro, Gustavo Pava indicó “desde la administración municipal acompañando la Policía Nacional en esa búsqueda nos comprometemos hasta 10 millones de pesos en recompensa para la información efectiva que se dé durante este caso.

Y agregó el mandatario “venimos hace días buscando a esa madre irresponsable que abandonó a su bebé y obviamente queremos que todo el peso de la ley caiga sobre ella y obviamente que podamos dar con el paradero”

Y añadió el mandatario “espero que podamos avanzar con el crecimiento de esta bebé que hoy es un milagro y que de verdad que agradecerle a la comunidad por el acompañamiento, los mensajes y obviamente a la policía por apadrinarlos porque sabemos esa parte humana de la policía que hoy trabajamos de la mano para sacar adelante nuestra niñez y nuestros y nuestros jóvenes”

Cortesía Policía, Quindío

El comandante de la Policía, Quindío, coronel Carlos Mario Bustamante explicó “Estos hechos, como los que evidenciaron el abandono de una bebé acá en el municipio de Montenegro, no se pueden permitir. Estamos tras la búsqueda de la mujer, la madre de la niña y quien la acompañaba o quienes la acompañaban para poder dar claridad y celeridad a este caso y asimismo que los responsables asuman la responsabilidad penal que se debe tener ante estos hechos y que no se vuelvan a permitir.

Y subrayó “necesitamos de la colaboración de todos ustedes para que se esclarezca este hecho realmente y generemos conciencia de corazón y de amor que los menores de edad y los niños recién nacidos se tienen que cuidar y se tienen que proteger.